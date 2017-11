CHAMPIONNATS ARABES 2017 DE NATATION (JEUNES) La Fédération satisfaite des résultats

Photo souvenir des nageurs et nageuses

L'Algérie avait décroché la 3e place à ces 13es Championnats arabes de natation des jeunes catégories, avec un total de 57 médailles (11 or, 14 argent et 32 bronze), derrière l'Egypte et la Tunisie, respectivement championne et vice-championne.

Le directeur des jeunes talents sportifs à la Fédération algérienne de natation (Djts/FAN), Abdelhamid Tadjedit, a jugé «appréciables» les résultats de la sélection algérienne aux 13es Championnats arabes des jeunes catégories, clôturés dimanche au Caire (Egypte), où elle avait pris la 3e place, derrière l'Egypte et la Tunisie, avec un total de 57 médailles (11 or, 14 argent et 32 bronze), mettant en exergue le manque de préparation.

«Les objectifs tracés n'ont pas tous été atteints» a commencé par reconnaître le DJT, considérant toutefois que «dans l'ensemble» les résultats obtenus au Caire «sont satisfaisants», surtout si on tient compte du «manque de préparation» des jeunes internationaux algériens, car «plusieurs piscines étaient fermées pour des travaux de rénovation, ne rouvrant leurs portes que dernièrement. Ce qui a considérablement perturbé la préparation pour cette compétition» a expliqué le DJT.

Une situation qui, cependant, n'a pas empêché les jeunes Algériens de monter sur le podium, en signant six nouveaux records arabes, malgré la rude concurrence des nageurs égyptiens et tunisiens, qui, selon le directeur des jeunes talents sportifs étaient d'un «très bon niveau».

Tadjedit a «apprécié également l'émersion» de nouveaux prodiges, particulièrement chez les minimes, notamment Ryad Bouhamidi et Oussama Allam, tous les deux sociétaires de l'USM Alger, ainsi que Khensa Belkacemi, du GS Pétroliers, et Younès Larbaoui du WA Tlemcen, qui selon lui «promettent énormément». La DJT a d'ailleurs commencé à établir une liste élargie des nageurs qui pourraient représenter les couleurs nationales aux prochains Jeux africains de la Jeunesse (JAJ), prévus du 4 au 17 juillet 2018 en Algérie. «Les nageurs les plus doués bénéficieront d'un programme de préparation spécial, en Algérie et à l'étranger» a annoncé Tadjedit, en promettant à ces athlètes un certain nombre de «participations à des compétitions internationales» pour les aider à «réussir les minima pour les Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ), prévus également en 2018 à Buenos Aires (Argentine). Six des 11 médailles d'or décrochées par l'Algérie aux 13es Championnats arabes au Caire, ont été l'oeuvre de deux nageurs, à savoir Jaouad Syoud (100m papillon, 400m 4 nages et 200m nage libre), ainsi que Mohamed Ryad Bouhamidi (50m, 100m et 200m dos). Une moisson bonifiée par Abdellah Ardjoune, avec deux autres médailles d'or, sur 100m et 200m dos. Les trois autres médailles en vermeil ont été décrochées par Majda Chebaraka, sur le 200m nage libre, par Mohamed Anis Djaballah sur le 1500m nage libre, ainsi que par le quatuor Abdellah Ardjoune - Moncef Aymen Balamane - Abderrezak Siar El Hadj - Jaouad Syoud dans le relais 4x100m 4 nages (garçons). Outre ses 11 médailles en métal précieux, l'Algérie avait décroché 14 médailles en argent et 32 autres en bronze, grâce notamment à Jaouad Syoud, qui s'était distingué avec trois nouveaux records arabes du 100m papillon (54.92), du 400m 4 nages (4:27.67) et du 200m nage libre (2:07.88), sans oublier le record arabe du relais 4x100m 4 nages (3:49.59). Ses compatriotes Mohamed Ryad Bouhamidi et Abdellah Ardjoune ont réalisé également des records arabes, respectivement dans le 100m dos (58.29) et le 200m (2:04.35) pour le premier et aux 100m dos (56.52) et 200m dos (2:04.28) pour le second. L'Algérie avait engagé un total de 38 nageurs (garçons/filles) dans cette compétition, marquée par la participation de 11 pays arabes, à savoir: l'Egypte, la Tunisie, le Liban, le Maroc, la Jordanie, l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Oman, Bahreïn, la Palestine et la Libye.