COUPE D'ALGÉRIE 2017 DE VOILE La compétition du 7 au 29 décembre à Alger-Plage

Les coupes d'Algérie 2017 des séries Laser Radial, Laser Standard, Laser 4.7, RSX, Bic-techno et Optimist se dérouleront entre le 7 et le 29 décembre prochain, à l'Ecole nationale des sports nautiques et subaquatiques d'Alger-Plage (Ensns), a annoncé la Fédération algérienne de voile (FAV). Les épreuves débuteront par les Coupes des séries Laser Standard et RSX (messieurs) du 7 au 9 décembre. Elles seront suivies de la coupe de la série Laser 4.7, du 14 au 17 décembre, puis celle de la série Laser Radial (filles), qui se déroulera du 19 au 22 décembre, soit en même temps que la coupe d'Algérie des séries Bic-techno et RSX (filles), prévues également du 19 au 22. Les épreuves seront clôturées par la coupe d'Algérie de la série Optimist, en individuel et par équipes, qui a été programmée du 24 au 29 décembre, également à Ensns d'Alger-Plage. La FAV a fixé la date du 4 décembre comme dernier délai pour confirmer l'engagement à ces différentes épreuves, organisées dans le cadre du programme fédéral des compétitions nationales pour la saison 2017.