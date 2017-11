COUPE DU MONDE 2018-ARBITRAGE Abid Charef retenu dans la présélection

La FIFA a dévoilé avant-hier une liste provisoire de 36 arbitres susceptibles d'officier à la phase finale de la Coupe du monde en Russie. L'Afrique y est représentée par six arbitres parmi les plus cotés sur le continent. Un Algérien a été retenu, il s'agit de Mehdi Abid Charef. L'arbitre international a officié dimanche le match aller de la finale de la coupe de la Confédération samedi entre les Congolais du TP Mazembe et les Sud-Africains de Supersport United. «La FIFA rendra sa liste définitive en janvier 2018 après un stage pendant la trêve hivernale», a précisé un porte-parole de la Fédération mondiale à l'Agence Belga. Les 36 arbitres présélectionnés participeront à un premier séminaire préparatoire à Abou Dhabi du 25 au 29 novembre. Ils devront réussir des épreuves physiques et théoriques.