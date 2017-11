COUPES AFRICAINES DES CLUBS Le Cameroun n'aura que deux représentants en 2018

Le Cameroun ne pourra engager que deux clubs dans les compétitions africaines l'année prochaine, d'après le nouveau classement publié par la Confédération africaine de football. Pour la première fois depuis 2004, le Cameroun est sorti du Top 12 (13e) qui garantit deux représentants dans chaque compétition (Ligue des champions et Coupe de la CAF), soit au total quatre clubs. Ainsi pour 2018, seuls Eding Sport Lékié champion du Cameroun en titre disputera la Ligue des champions et le vainqueur de la coupe du Cameroun (New Star de Douala ou UMS Loum) sera le représentant en Coupe de la CAF.