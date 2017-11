EQUIPE TYPE DE L'ANNÉE 2017 L'UEFA dévoile les 50 nommés

L'UEFA vient d'annoncer les noms des candidats au Onze type de l'année 2017. Forcément, le Real Madrid est bien représenté. Plusieurs vainqueurs de la Ligue des champions avec le Real figurent dans la liste. Tous les ans, l'UEFA dévoile une pré-liste de joueurs candidats à figurer dans l'équipe type de l'année. Cette fois, l'institution qui régit le football européen a dévoilé 50 noms qui devront donc se frayer une place dans le Onze idéal de l'année civile 2017. Les internautes ont jusqu'au 9 janvier pour voter. Et forcément, il y a bon nombre de joueurs du Real Madrid dans la liste, le club de la capitale espagnole sortant d'un doublé Ligue des Champions - Liga. Quant aux joueurs français, on retrouve un bon petit contingent. Sont ainsi présents les artisans de l'épopée monégasque comme Benjamin Mendy et Kylian Mbappé, l'inévitable Paul Pogba, Karim Benzema et Antoine Griezmann. Le Paris Saint-Germain est aussi bien représenté avec - en plus de Mbappé -Dani Alves et Neymar, bien que ces deux aient évolué dans d'autres clubs pendant la première partie de l'année civile 2017. Le Matador Edinson Cavani est lui aussi présent dans la liste. Concernant les autres joueurs évoluant en Ligue 1, on retrouve Kamil Glik et Fabinho. Il n'y a pas vraiment de surprises dans la liste, si ce n'est éventuellement Eden Hazard qui au-delà de son talent et de son niveau qui ne sont plus à prouver n'a par exemple pas joué en compétition européenne l'an dernier. Autant dire que les internautes auront du choix, et qu'une fois encore, l'équipe type de l'UEFA aura forcément fière allure! Rendez-vous en janvier donc!