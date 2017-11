FC BARCELONE Une première arrivée pour le mercato hivernal?

Le FC Barcelone pourrait recruter cet hiver. Josep Maria Bartomeu, président du club catalan, l'a ainsi confirmé: «Nous aspirons au triplé Liga-coupe du Roi-Ligue des Champions et il faut voir s'il est nécessaire d'apporter des retouches, mais nous sommes contents de l'effectif que nous avons». Si on évoque déjà des pistes comme Özil ou Coutinho, un grand nom bien connu des supporters barcelonais pourrait signer son retour. Il s'agit en effet de... Douglas Pereira! Peu utilisé à Benfica, où il n'a disputé que 4 rencontres toutes compétitions confondues pendant son prêt, le latéral droit brésilien pourrait ainsi être de retour à Barcelone plus tôt que prévu, puisque le club lisboète envisagerait la possibilité de s'en défaire selon UOL Esporte. Il existe aussi une clause qui stipule qu'il doit jouer au moins 11 rencontres avant la fin décembre sous peine que son prêt soit brisé, ce qui s'annonce compliqué.