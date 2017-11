FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE SPORTS BOULES Une assemblée extraordinaire samedi à Alger

La Fédération algérienne de sports boules (FASB) tiendra une assemblée générale extraordinaire, samedi à partir de 10h au Centre des Fédérations sportives à Dély Ibrahim (Alger), a indiqué, hier l'instance fédérale.

Un seul point est inscrit à l'ordre du jour de l'AGE, l'élection de la commission de candidatures et celle de recours, en prévision de l'assemblée élective, prévue le samedi 9 décembre, ajoute la même source.

La tenue des deux AG (extraordinaire et élective) de la FASB intervient suite à la démission, le 9 octobre dernier, du président Mohamed Rédha Harroug, délégant, selon les statuts de la Fédération, les pouvoirs au 1er vice-président de l'instance, Mouloud Kadri, pour assurer l'intérim et préparer la tenue des deux AG, en collaboration avec les autres membres du Bureau fédéral et le secrétaire général Benarab Chérif.

«Après la démission du président de la Fédération et en application de l'article 18 des statuts de la fédération, le Bureau fédéral m'a chargé d'assurer l'intérim en ma qualité de 1er vice-président et de préparer en même temps, l'assemblée extraordinaire (pour l'installation des commissions de candidature et de recours) et l'assemblée élective afin d'élire un président pour le reste du mandat, selon les statuts en vigueur de la fédération», avait déclaré Kadri, ajoutant que les deux assemblées doivent être tenues avant la fin de l'année en cours.

L'article 18 des statuts de la Fédération algérienne de sports boules (FASB) qui traite l'intérimaire en cas de la vacance du poste de président, stipule que l'intérim est assuré par le premier vice-président pour une période s'étalant de 45 à 60 jours.

Le président démissionnaire, Rédha Harroug avait été élu à la tête de la FASB, aux côtés de dix autres membres, en mars dernier pour un mandat olympique de quatre années, lors d'une assemblée élective à laquelle avaient pris part 58 membres parmi les 59 que compte l'AG.