OPEN AFRICAIN DE DAKAR DE JUDO L'Algérie à la 3e place avec deux médailles d'or

La sélection algérienne (messieurs/dames) de judo a décroché la troisième place à l'Open africain de Dakar, clôturé hier au Sénégal, avec un total de deux médailles d'or, décrochées par Wail Ezzine (-66 kg) et Amina Belkadi (-63 kg). La Fédération algérienne de judo n'a engagé que deux athlètes dans cette compétition et ils ont réussi un carton plein, en décrochant le vermeil, chacun dans sa catégorie respective. Versé dans la poule «C», Ezzine a été exempté du premier tour et il n'a eu besoin que d'une seule victoire, contre l'Argentin Nehuen Melita, pour se qualifier en demi-finale, où il a dominé le Congolais Rodrick Kuku, pour aller en finale, où s'il s'est adjugé l'or, en battant le Marocain Abderrahmane Bouchita. Belkadi a été encore plus chanceuse que son compatriote, puisqu'elle a concouru dans une catégorie de poids ne comptant que quatre athlètes, faisant que son premier combat équivalait à une demi-finale. L'Algérienne y a dominé la Sénégalaise Anna Siga Faye, avant d'enchaîner par une autre Sénégalaise, en l'occurrence Marie N'Diaye N'Dao, offrant ainsi une deuxième médaille d'or à son pays. La compétition a drainé un total de 74 judokas (47 messieurs et 27 dames) représentant 12 pays, à savoir: Algérie, Argentine, Burkina Faso, Cameroun, Cap Vert, République Démocratique du Congo, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire, Maroc, Nigeria, Slovénie et le pays organisateur, le Sénégal. Le tournoi a été dominé par l'Argentine (5 or, 1 argent, 1 bronze), suivie du pays hôte, le Sénégal (2 or, 5 argent et 10 bronze). L'Argentine a engagé huit judokas dans cette compétition (quatre messieurs et quatre dames), alors que le Sénégal était représenté par un nombre record de 44 athlètes (26 messieurs et 18 dames).