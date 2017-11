RC RELIZANE Les joueurs rassurés pour leurs salaires impayés

Des promesses pour résoudre la crise financière qui secoue le RC Relizane ont été faites par la wali, Mme Brahmi Nacéra lors de sa visite à l'équipe en marge de sa séance d'entraînement d'avant-hier soir, a-t-on appris de ce club de Ligue 2. Mme Brahmi a encouragé les joueurs et leurs entraîneurs pour persévérer dans le travail et réussir un retour rapide en Ligue 1 qu'ils avaient quittée à l'issue de la saison passée, à cause notamment d'une défalcation de six points. L'équipe reste d'ailleurs invaincue depuis six matchs, ce qui lui a valu de se hisser à la sixième place avec 20 points, accusant un retard de trois unités sur le troisième, la JSM Skikda, sachant qu'ils seront trois clubs à accéder en Ligue 1.Mais cette bonne dynamique du «Rapid» est menacée par d'interminables problèmes financiers auxquels est confrontée la direction. Les joueurs avaient même enclenché, il y a deux mois, une grève inédite en boycottant l'entraînement pendant dix jours. Le club est également exposé à des sanctions de la part de la Ligue de football professionnel pour n'avoir pas honoré ses engagements financiers envers d'anciens joueurs qui ont recouru à la Chambre de résolution des litiges de la Fédération algérienne de la discipline pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits.

Dans la foulée, les joueurs actuels ne cessent de réclamer leurs arriérés de salaires, avant que le président Mohamed Hamri, ne consente, il y a deux jours, à leur payer un salaire pour calmer leur ardeur. La responsable de l'exécutif de wilaya de Relizane, à laquelle les joueurs ont exposé leurs problèmes, a instruit le président du club de s'acquitter d'un autre salaire dans les prochains jours, assurant que cela contribuera à alléger cette crise financière que vit le «Rapid» afin de tout mettre en oeuvre pour réussir l'accession, précise-t-on de même source.