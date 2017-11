SÉLECTION NATIONALE DE HANDBALL (MESSIEURS) Hiouani-Mohamed Seghir nouveau staff

Un nouveau défi pour l'entraîneur du CRBBA

La nomination de ce staff technique local, en remplacement de l'ex-entraîneur national Salah Bouchekriou, intervient à moins de deux mois de la coupe d'Afrique des nations 2018 au Gabon (16-28 janvier).

Les entraîneurs Sofiane Hiouani et Zineddine Mohamed Seghir ont été nommés la tête de la sélection algérienne de handball (seniors messieurs), avec l'objectif de qualifier le «Sept» national au Mondial 2019, a annoncé avant-hier Habib Labane, président de la Fédération algérienne de la discipline (FAHB). «Après consultations avec les acteurs du handball national et le ministère de la Jeunesse et des Sports, nous avons désigné Sofiane Hiouani et Zineddine Mohamed Seghir en tant qu'entraîneurs de la Sélection nationale, seniors messieurs, avec l'objectif de qualifier l'équipe au Mondial 2019», a déclaré Labane en conférence de presse tenue au siège de la FAHB à Alger. «Ce duo d'entraîneurs entamera son travail dans les prochains jours. C'est une mission difficile qui les attend, mais ces deux techniciens qui aiment les défis sont motivés par ce challenge», a ajouté le président de la FAHB.

Concernant les modalités de leurs contrats, Labane a indiqué qu'elles seront étudiées dans les prochains jours, précisant que le duo Hiouani-Mohamed Seghir sera maintenu au moins jusqu'au Jeux méditerranéens de Tarragone (Espagne) en juin 2018. Hiouani est l'actuel coach du CRBBA, club évoluant en Division «Excellence» et vainqueur au mois d'octobre dernier de la Supercoupe d'Algérie aux dépens du GS Pétroliers, alors que l'ancien international Mohamed Seghir Zineddine, a exercé depuis de longues années comme entraîneur dans les pays du Golfe. La nomination de ce staff technique local, en remplacement de l'ex-entraîneur national Salah Bouchekriou, intervient à moins de deux mois de la coupe d'Afrique des nations 2018 au Gabon (16-28 janvier) au cours de laquelle les Algériens ont hérité au premier tour de la Tunisie, du Cameroun, du Congo et du pays organisateur le Gabon (poule A). Le président de la FAHB est également revenu sur le désistement du technicien croate Sead Hasanefendic, annoncé dans un premier temps pour prendre les rênes du Sept national, avec lequel il était présent lors du tournoi des Quatre nations à Tunis. «Tout d'abord je tiens à préciser que le choix de Hasanefendic n'était pas fortuit. Le coach allait signer un contrat de deux ans avant de montrer des réticences après le Tournoi des Quatre nations à Tunis en octobre dernier. Par la suite, nous avons fixé la date du 15 novembre comme dernier délai pour sa venue à Alger pour la signature de son contrat et débuter la préparation pour la CAN», a expliqué Labane condamnant, sans citer de noms, l'agissement de certaines personnes de la famille du handball national qui ont bloqué la concrétisation de l'arrivée de Hasanefendic à la tête des Verts.