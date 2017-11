TIRAGE AU SORT DE LA COUPE DU MONDE 2018 Des célébrités présentes à la cérémonie

La cérémonie aura lieu le 1er décembre à Moscou

«Le tirage au sort constitue un événement très attendu par tous les amateurs de football, mais c'est aussi un moment magique parce qu'il nous donne un avant-goût des émotions intenses que nous vivrons à coup sûr pendant le Mondial», a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino.

Laurent Blanc, Gordon Banks, Cafu, Fabio Cannavaro, Diego Forlan, Diego Maradona et Carles Puyol seront les assistants de choix de Gary Lineker, qui conduira le tirage au sort de la Coupe du monde 2018, prévu le 1er décembre prochain au palais du Kremlin de moscou, a indiqué avant-hier la Fédération internationale de football (FIFA).

En compagnie de Miroslav Klose, qui amènera sur scène le trophée de la Coupe du monde, ils représenteront les huit nations ayant déjà remporté une Coupe du monde. Le huitième assistant est la légende du football russe, Nikita Simonyan, dont la présence au tirage a été annoncée début novembre. «Le tirage au sort final constitue un événement logiquement très attendu par tous les amateurs de football, mais c'est aussi un moment magique parce qu'il nous donne un avant-goût des émotions intenses que nous vivrons à coup sûr pendant la Coupe du monde», a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino. «C'est également l'occasion de braquer les projecteurs sur ceux qui ont marqué l'histoire. Nous ne pouvions souhaiter meilleur casting que celui-là et sommes ravis de l'accueillir à la cérémonie des FIFA Legends représentant chaque pays vainqueur de la Coupe du monde de la FIFA».

Au total, 13 phases finales de Coupe du monde différentes seront représentées par les huit assistants du tirage à Moscou. Au sein de ce groupe, Nikita Simonyan, âgé de 91 ans, est celui qui a disputé la plus ancienne édition, avec l'ex-Union soviétique à Suède-1958, tandis que Diego Forlan a défendu les couleurs de l'Uruguay lors du tournoi le plus récent, Brésil 2014. «Cela fait maintenant près de 20 ans que j'ai vécu cette expérience inoubliable à la Coupe du monde, et le fait de prendre part au tirage au sort final est une formidable occasion pour moi de replonger dans toute l'excitation que génère ce tournoi», s'est réjoui l'ancien défenseur français Laurent Blanc, vainqueur de l'édition 1998, sur ses terres. Double lauréat, Cafu, qui a disputé quatre Coupes du monde avec le Brésil et était déjà assistant du tirage il y a quatre ans, attend impatiemment le tirage au sort final dans la capitale russe.

«Le tirage au sort final est un moment magique où les gens du monde entier partagent leur enthousiasme et leurs espoirs. C'est pourquoi je suis très heureux d'y prendre part à nouveau», a souligné l'ancien arrière latéral. «J'ai eu la chance de me rendre en Russie plusieurs fois durant les préparatifs de cette Coupe du monde et je suis convaincu de la capacité de ce pays à organiser un autre événement fantastique à Moscou».

La phase finale du Mondial 2018 se déroulera du 14 juin au 15 juillet.