DIFFÉRENTES DOMICILIATIONS POUR MCA-USMH ET CRB-NAHD A quoi joue la LFP?

Par Lounès MEBERBECHE -

Le président de la LFP, Mahfoud Kerbadj, en mal d'inspiration

Selon toute vraisemblance, la programmation des derbys algérois pose toujours problème aux responsables de la Ligue de football professionnel, puisqu'il ne se passe pas un rendez-vous algérois sans donner lieu à une vive polémique concernant sa domiciliation.

En effet, face au manque de disponibilité des stades dans la capitale et surtout leur état dégradé, la LFP de Mahfoud Kerbadj se retrouve à chaque fois forcée de faire dans la gymnastique pour planifier ces matchs. La situation s'est compliquée davantage avec la fermeture du stade olympique du 5-Juillet depuis le début de la saison. Plus de sept derbys algérois se sont déroulés en dehors du stade olympique, fermé pour cause de travaux, mais qui finalement et au grand bonheur des supporters algérois, a été réouvert à l'occasion du match amical de l'Equipe nationale algérienne face à son homologue de la République centrafricaine. On pensait que le problème de la domiciliation des derbys devait être résolu, mais finalement, la confusion et l'improvisation dans la programmation de la LFP règnent toujours. On se souvient de la grande polémique qu'a suscité le report à quatre reprises de la big affiche algéroise MCA-USMA pour de multiples raisons, avant d'être enfin programmé au stade du 5-Juillet, pour mardi prochain à 17h45, à moins qu'une dernière décision venue outre que de la FAF et de la LFP, ne vienne annuler ce rendez-vous pour la 5e fois et le tuer ainsi définitivement. C'est pour dire toute l'incertitude à laquelle fait face à la LFP pour programmer les joutes algéroises. Cela se poursuit toujours au sujet de la programmation de ces derbys, puisque la LFP vient encore une fois surprendre les fans algérois avec des décisions incompréhensibles. Cela concerne les deux joutes MC Alger-USM El Harrach, comptant pour la 13e journée et celle entre le CR Belouizdad et le NA Hussein Dey, pour la 14e journée. L'instance gérée par Kerbadj s'emmêle les pinceaux en programmant ces deux matchs dans deux stades différents, bottant en touche son principe de la domiciliation des derbys au stade olympique, fixé en début de saison. En plus clair, le match MCA-USMH est prévu le jeudi 7 décembre au stade du 5-Juillet (17h45), alors que l'autre derby, CR Belouizdad-NA Hussein Dey est fixé au samedi 9 décembre au stade du 20-Août 1955, comme annoncé sur le site officiel de la Ligue de football professionnel. Cette journée débutera ainsi le jeudi 7 décembre et se poursuivra le lendemain avec quatre matchs au programme dont l'affiche USM Alger-JS Kabylie. Trois rencontres seront au menu le samedi 9 décembre. L'instance dirigeante de la compétition a également établi le programme de la 13e et de la 14e journée, prévues respectivement les vendredi 1er et samedi 2 décembre et les 7 et 9 du même mois. La 15e et dernière journée de la phase aller devrait se dérouler le week-end des 15 et 16 décembre prochains, des choix incompréhensibles pour les équipes algéroises du CRB et du NAHD, qui seront non seulement privées d'un plus grand nombre de leurs supporters, mais aussi d'une part de recette plus conséquente, sans oublier l'aspect sécuritaire qui sera très compliqué à gérer pour le service d'ordre au stade de Belouizdad. Ainsi, si le stade du 5-Juillet n'est pas prêt à accueillir deux rencontres en l'espace de 48h, pourquoi avoir longtemps misé sur cette enceinte et débourser de grandes sommes à plusieurs reprises sans pour autant garantir une pelouse de très bonne qualité? Une question qui restera sans réponse, pour l'instant, et qui confirme, si besoin est, de la grande fragilité de la LFP quand il s'agit de prendre des décisions fermes pour toutes la saison et face à toutes les circonstances.