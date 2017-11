AS MONACO Jardim mécontent de la prestation de Ghezzal

L'entraîneur portugais de l'AS Monaco Leonardo Jardim a exprimé son mécontentement vis-à-vis de la prestation de l'ailier international algérien Rachid Ghezzal, incorporé en cours de jeu mardi soir lors de la défaite à domicile face aux Allemands de Leipzig (4-1) dans le cadre de la 5e journée (Gr. G) de la Ligue des champions d'Europe. «Quand on revient à 3-1 et qu'on prend le quatrième une minute plus tard, on sait bien que ce ne sera pas facile de changer les choses. C'est pour cela que j'ai commencé les changements à la 60e minute. Le match était perdu.

D'ailleurs, ceux qui sont entrés, Ghezzal et Diakhaby, n'ont pas apporté un plus. On a essayé de continuer avec la meilleure équipe. Cela n'a pas marché. C'est une défaite collective, pas celle d'un seul joueur», a regretté le coach monégasque à l'issue de la partie. L'ASM, pourtant demi-finaliste la saison dernière, a vécu un calvaire mardi, débuté par un but contre son camp de Jemerson dès la 6e minute.

Les Monégasques sont assurés de terminer à la dernière place dans leur poule G, à une journée de l'épilogue.

«La direction sait que ça arrive. C'est cyclique (...) Il faut respecter l'évolution et la progression des joueurs. L'an prochain, on arrivera dans cette compétition mieux préparé qu'aujourd'hui», a-t-il ajouté. Ghezzal (25 ans), arrivé l'été dernier du côté du Rocher en provenance de l'Olympique Lyon, s'est remis récemment d'une blessure à la cuisse, qui l'a privé notamment des derniers matchs de l'Equipe nationale en qualifications de la Coupe du monde 2018.