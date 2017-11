CHAMPIONNAT ARABE 2017 DE CYCLISME L'Algérie à Sharm El-Sheikh avec 30 coureurs

Après le Championnat arabe des clubs champions, disputé au mois d'octobre dernier à Biskra, l'Union cycliste arabe (ACU) s'apprête à organiser une nouvelle compétition régionale. Selon les organisateurs, cette nouvelle sortie de la petite reine à Sharm El-Sheikh sera marquée par la participation de 14 pays.

Outre l'Egypte, pays hôte, cette joute verra également la présence de: l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, de la Lybie, du Bahreïn, du Soudan, du Liban, de l'Irak, des Emirats arabes unis, du Koweit, de la Jordanie, de la Palestine et du Qatar. Conduite par Mohamed Amari, membre du Bureau fédéral de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), la délégation quittera Alger jeudi. Pour ce qui est de l'encadrement technique, il sera assuré par les entraîneurs Cherif Merabet, Ilies Laroui, Nacer Chibane, Abdelkrim Touabti et Nesserine Madani, indiqué par la FAC sur son site. Afin d'être prêt pour ce rendez-vous, les athlètes sélectionnés ont pris part à un stage pré-compétitif d'une dizaine de jours. D'après la FAC, les juniors garçons étaient regroupés à Biskra, les cadets garçons au centre national de Baba Hassen (Alger), alors que les filles étaient en stage à Rouiba. Concernant les seniors, leur préparation a débuté avec le Championnat arabe des clubs champions, qui a vu la consécration du GS Pétroliers au contre-la-montre par équipe et de Hamza Yacine (GSP) dans le contre-la-montre individuel. L'élite algérienne a ensuite enchaîné avec le Tour d'Algérie 2017 et le Grand Prix international de la ville d'Alger, avant de prendre part au Tour du Rwanda. Pour ce qui est du programme des Championnats arabes, la compétition débutera aujourd'hui avec le contre-la-montre juniors (50 km) et prendra fin le vendredi 1er décembre avec la course sur route séniors (150 km).