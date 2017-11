CHAMPIONNAT ARABE MILITAIRE DE TAEKWONDO Deux médailles de bronze pour l'EN

Les athlètes algériens Yahia Allam (-68 kg) et Abderrahmane Bouteraâ (+87 kg) ont remporté mercredi la médaille de bronze de leurs catégories respectives au Championnat arabe de taekwondo militaire, qui se dispute jusqu'au 25 novembre au Palais des sports d'El Menzah (Tunis). La première journée de compétition, disputée mercredi, a vu le déroulement des finales de trois catégories de poids (-54 kg, -68 kg +87 kg). Les médailles d'or des épreuves disputées mercredi sont revenues au Saoudien Mohamed Al-Samih (-54 kg), au Libyen Béchir El-Ouefi (-68 kg) et au Marocain Zouheir Ben Zarrouk (+87 kg). La deuxième journée de compétition, prévue jeudi, sera consacrée aux catégories: -58 kg, -74 kg, et -80 kg. Quatre-vingt dix (90) athlètes de 11 pays prennent part à la 6e édition du Championnat arabe militaire de taekwondo, organisé du 20 au 25 novembre au palais des sports d'El Menzah (Tunis). Outre l'Algérie et le pays organisateur, le rendez-vous tunisien enregistre la présence de l'Irak, des Emirats arabes unis, du Liban, du Koweït, de Oman, du Bahreïn, de l'Arabie saoudite, du Maroc et de la Libye.