CLASSEMENT DE LA FIFA L'Algérie se replace à la 64e position

L'Algérie a gagné trois places au classement mondial du mois de novembre publié avant-hier par la Fédération internationale de football et pointe désormais à la 64e place avec 537 points, alors que l'Allemagne trône toujours en tête. Le match nul à domicile (1-1) face au Nigeria lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 en Russie, et la victoire contre la République centrafricaine (3-0) en amical, expliquent cette petite remontée des Verts après plusieurs dégringolades. Au niveau africain, l'Algérie est à la 11e place derrière le Sénégal (23e, 884 pts), la Tunisie (27e, 838 pts), l'Egypte (31e, 805), la RD Congo (36e, 764 pts), le Maroc (40e, 738 pts), le Burkina Faso (44e, 705 pts), le Cameroun (45e, 696 pts), le Nigeria (50e, 671 pts), le Ghana (51e, 657 pts) et la Côte d'Ivoire (51e, 557 pts). Le Sénégal profite de sa première qualification pour le Mondial depuis 2002 pour grimper au 23e rang et atteindre le meilleur classement de son histoire, devenant la nation africaine la mieux classée, devant la Tunisie (27e, + 1) et l'Egypte (31e, - 1). Les cinq billets africains pour le mondial 2018 ont été validés par le Sénégal, la Tunisie, l'Egypte, le Maroc et le Nigéria. Au niveau mondial, l'Allemagne reste toujours en tête avec (1602 pts) devant le Brésil (1483) et le Portugal (1358). L'Argentine de Lionel Messi est quatrième avec 1348 points.