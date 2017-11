CLUB AFRICAIN Chenihi sur le départ cet hiver?

Le joueur algérien du Club Africain Ibrahim Chenihi pourrait quitter le parc A cet hiver. Courtisé en Algérie et par quelques clubs européens, le joueur pourrait être libéré avant la fin de son contrat pour réduire la masse salariale du Club Africain. Depuis la fin de la saison dernière, Ibrahim Chenihi ne semble plus être à son aise dans la formation de Bab Jedid, ce qui s'est fait nettement ressentir sur son rendement. Depuis quelques matchs, l'algérien n'est même plus titulaire au sein de l'effectif clubiste.