COUPE DU MONDE DE BASKET-BALL L'édition 2023 se jouera en Amérique du Sud ou en Asie

La 19e Coupe du monde 2023 de basket-ball se jouera en Amérique du Sud ou en Asie, a annoncé jeudi la Fédération internationale de basket-ball (FIBA). Après les retraits de la Russie et de la Turquie, l'instance dirigeante du basket-ball mondial a confirmé jeudi les noms des candidats encore en lice pour organiser la Coupe du monde 2023. Pour la première fois de l'histoire, la compétition se déroulera dans deux (ou trois) pays à la fois, soit en Argentine et en Uruguay, soit en Indonésie, au Japon et aux Philippines. La décision sera prise le 9 décembre. La 18e édition du Championnat du monde se jouera en 2019 en Chine. Los de la précédente édition qui s'est déroulée en 2014 en Espagne, les Etats-Unis se sont imposés en finale face à la Serbie (129-92). La troisième place est revenue à la France, vainqueur face à la Lituanie (95-93).