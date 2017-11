LIGUE DES CHAMPIONS Hanni buteur contre le Bayern Munich

Anderlecht a enchaîné une cinquième défaite en cinq matchs de Champions League cette saison avec une défaite à domicile contre le Bayern, mais Sofiane Hanni y aura inscrit son premier but dans la compétition. Après avoir tenu le match nul 0-0 à la mi-temps, les Belges ont vu le Bayern Munich ouvrir le score à la 51e minute par Lewandowski. Douze minutes plus tard, sur un long centre, Teodorczyck remet de la tête à Sofane Hanni qui égalise d'une reprise du pied droit (63'). Les locaux espéraient arracher leur premier point dans la compétition, mais Tolisso, déjà passeur sur le premier but donne la victoire aux Allemands (77'). Pour Sofiane Hanni déja buteur l'an dernier aux tours préliminaires contre Rostov, c'est le premier but en phase finale de la grande compétition européenne.