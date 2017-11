LIGUES 1 ET 2 MOBILIS Début de la phase retour le 6 janvier 2018

La phase retour du championnat Mobilis de Ligue 1 et de la Ligue 2 débutera durant le week-end des 6 et 7 janvier 2018, a indiqué mercredi la Ligue de football professionnel. Les trois dernières journées de la phase aller (13e, 14e et 15e) se dérouleront respectivement les 1er, 2 décembre, 7-9 décembre et enfin le 15 décembre. D'autre part, l'instance chargée de la gestion de la compétition a fixé les dates des matchs en retard de Ligue 1 Mobilis: USM Alger-US Biskra le 5 décembre et ES Sétif- USM Alger le 12 décembre 2017.



Programme de la phase aller:

13e journée: 1-2 décembre 2017

14e journée: 7-8-9 décembre 2017

15e journée: 15 décembre 2017



Les matchs retard de l'USMA:

MC Alger-USM Alger le 28 novembre 2017 (6ème journée)

USM Alger-US Biskra le 5 décembre 2017 (7ème journée)

ES Sétif-USM Alger le 12 décembre 2017 (8ème journée).