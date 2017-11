MÉDAILLÉE D'OR À L'OPEN DAKAR DE JUDO Belkadi poursuit son ascension

La judokate Amina Belkadi de Tlemcen qui a offert à l'Algérie une médaille d'or, lors de l'Open Africain de Dakar qui s'est déroulé les 18 et 19 novembre dans la capitale sénégalaise, confirme une nouvelle fois tout son talent et sa progression. Agée de 25 ans, cette athlète native de Remchi (22 km de Tlemcen) qui ne cesse de progresser, a pris la première place dans la catégorie des moins de 63 kg devant les Sénégalaises Ndeye Marie Ndao, Anna Siga Faye et Fatou Sarr, a indiqué Faouzi Bloud, faisant savoir qu'elle a remporté ses deux derniers combats par wazari et ippon, respectivement. Cette médaille d'or s'ajoute aux deux de bronze décrochées à Antananarivo lors du championnat d'Afrique chez les moins de 63 kg (avril 2017) et à Tunis en championnat d'Afrique des moins de 70 kg. Elle s'est distinguée, également, par sa médaille d'argent des moins de 63 kg lors des universiades de Taipei (aout 2017) et celle en bronze dans la même catégorie lors des 4èmes Jeux islamiques de solidarité à Baku (mai 2017). Son palmarès porte aussi une médaille de bronze des moins de 70 kg, décrochée en juillet 2011 lors du championnat d'Afrique des moins de 20 ans d'Antananarivo. Affiliée à ses débuts à l'association de judo AJMB Remchi, Balkadi Amina est actuellement, licenciée à l'association de judo de Baba Hassane (Alger), où elle poursuit, en même temps, des études LMD (licence, master, doctorat) en judo à l'institut supérieur technologie des sports (Ists).