NAPLES Où en est Adam Ounas?

Cet été a marqué un tournant dans la carrière d'Adam Ounas. Le jeune homme né en 1996 a quitté les Girondins de Bordeaux pour Naples. Comment se passent ses premiers pas chez les Partenopei?

Le club napolitain a déboursé 10 millions d'euros le 3 juillet dernier pour attirer l'international algérien. Interrogé par la Gazzetta dello Sport, Adam Ounas avait expliqué son choix. Plus de 4 mois après son arrivée, où en est Ounas? Cette saison, il a joué six rencontres toutes compétitions confondues, quatre en Série A et deux en Ligue des champions.

Des matchs qu'il a tous débutés en tant que remplaçant. Présent seulement 83 minutes sur le terrain, l'Algérien n'a pas toujours l'occasion de s'exprimer. Mais cela n'inquiète pas Valentina Clemente, journaliste correspondante pour le Corriere dello Sport et Premium Sport et spécialiste du foot italien. «Quand il y a de nouveaux joueurs, Maurizio Sarri prend vraiment beaucoup de temps avant de les faire entrer dans la rotation. Jusqu'à présent, Adam Ounas n'a pas eu énormément de temps de jeu. Il fait beaucoup de banc depuis son arrivée. C'est normal. Ce n'est pas dû au fait qu'il ne soit pas bon. Sarri a vraiment du mal à changer son Onze de départ». Le milieu droit doit faire face à une forte concurrence au sein d'une équipe et d'un championnat qu'il découvre. Il doit surtout prendre son mal en patience comme nous l'explique Valentina Clemente. «Je pense qu'il doit être patient.»

Le discours a été clair de la part du coach. Il ne se fait pas trop de soucis dans le sens où ce n'est pas une situation qui ne concerne que lui. C'est la même situation pour les autres joueurs qui sont arrivés cet été et qui sont sur le banc.

«Le jeu de Naples est un jeu basé sur la vitesse, sur le jeu à une touche de balle. Ce sont des choses que les joueurs ont dans leur ADN. Donc pour arriver à ce niveau-là, il faut du temps, de l'adaptation et beaucoup de travail à l'entraînement. C'est pour ça qu'Ounas a dû mal à se faire une place. Ce n'est juste qu'une question de temps (...) Le premier match qu'il a fait, il a marqué un but en amical cet été. Il s'était distingué de façon positive. Je pense que pour lui, cette aventure à Naples est très intéressante en terme de progression.»

Sous les ordres d'un Maurizio Sarri, sur lequel Pep Guardiola ne tarit pas d'éloges, et aux côtés d'éléments comme Mertens, Hamsik, Callejon ou encore Insigne, Adam Ounas a en effet tout pour être dans de bonnes conditions et progresser au sein d'une équipe en tête de la Série A. «Il est bien entouré par ses coéquipiers. Il passe beaucoup de temps avec Diawara et Ghoulam. C'est un peu un grand frère pour lui. Il l'a pris sous son aile». Très bien intégré dans l'équipe, le joueur de 21 ans est aussi très à l'aise dans la ville de Naples qu'il découvre. «Il ne sort pas beaucoup car à Naples c'est compliqué avec les supporters. Il a une vie très tranquille, calme».

Après avoir longtemps courtisé Adam Ounas, puisqu'il avait été approché dès l'été 2016, Naples veut prendre son temps avec lui pour l'amener vers le très haut niveau.