RC RELIZANE Lakhdar Adjali futur coach du Rapid

L'entraîneur Lakhdar Adjali se rapproche du RC Relizane où il devrait s'engager pour un contrat jusqu'à la fin de la saison en cours, a-t-on appris hier auprès de ce club de Ligue 2.

Le RCR est sans entraîneur depuis le départ de Youcef Bouzidi, il y a de cela près de deux mois.

L'équipe est dirigée par le coach adjoint, Kada Aïssa, qui a réussi jusque-là un parcours intéressant en parvenant notamment à redresser la barre après un début de saison raté. Adjali est attendu demain à Relizane pour officialiser sa venue sur le banc de touche du RCR, lui, qui avait pris en mains le CA Batna, un autre pensionnaire de la Ligue 2, lors de l'intersaison avant de le quitter très vite, a ajouté la même source.

L'ancien international algérien avait également eu deux autres expériences en tant qu'entraîneur adjoint avec le MO Béjaïa, lorsque ce dernier avait atteint la finale de la coupe de la Confédération africaine en 2015, et la JS Kabylie lors de l'année suivante.

Le Rapid, rétrogradé en Ligue 2 en fin d'exercice passé, espère retrouver vite l'élite.

Les Vert et Blanc occupent la 6e place au classement après 12 journées. Ils comptent 20 points et accusent trois unités de retard sur le 3e, la JSM Skikda, sachant que les trois premiers accéderont en fin de saison. Les coéquipiers du capitaine d'équipe, Mohamed Zidane, affronteront aujourd'hui le leader de la division nationale amateur (Gr. Ouest), l'ES Mostaganem au stade Ahmed-Zabana d'Oran (14h30), dans le cadre du dernier tour régional de la coupe d'Algérie.