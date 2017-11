HIOUANI, NOUVEAU SÉLECTIONNEUR DE L'EN HANDBALL "Fier d'être au service de mon pays"

Les Verts se préparent pour la CAN 2018 au Gabon

Le coach national a estimé que la mission de son équipe sera ardue lors de la CAN 2018 avec des adversaires coriaces dans un groupe qui comprend la Tunisie, le Cameroun et le pays organisateur, le Gabon.

Le nouvel entraîneur de la sélection algérienne de handball (messieurs), Sofiane Hiouani a indiqué «qu'il était moins chanceux» par rapport à ses deux prédécesseurs, en raison du laps de temps très court dont il dispose pour préparer la coupe d'Afrique des nations 2018 au Gabon (16-28 janvier 2018), mais le fait de diriger la sélection nationale est «un devoir et un honneur» qu'on ne peut refuser, en tâchant de relever le défi malgré la difficulté de la mission. «Je suis moins chanceux par rapport aux deux derniers entraîneurs, car un mois et demi, seulement nous séparent du coup d'envoi de la CAN 2018 au Gabon, mais je ne peux refuser l'appel de la patrie, car c'est un devoir et un honneur, surtout que j'avais par le passé, entraîné les sélections des jeunes catégories, ainsi que des sélections étrangères. Je tâcherai de servir la sélection nationale avec fierté, comme entraîneur et éducateur, avec l'espoir d'être à la hauteur» a déclaré Hiouani.

Le président de la Fédération algérienne de handball (FAHB), Habib Labane a annoncé mardi, la nomination d'un nouveau staff technique composé du duo Sofiane Hiouani - Mohamed-Seghir Zineddine, à moins de deux mois de la CAN 2018 au Gabon. Interrogé sur le plan de préparation qu'il compte adopter en prévision de ce rendez-vous continental, l'ancien coach national de la sélection juniors a souligné «qu'il faudra dépasser l'idée du retard dans la préparation, et entamer sérieusement le travail à 55 jours du coup d'envoi de la compétition. Durant cette période, nous devrions être réalistes, vu que l'Afrique a ses caractéristiques, avec des joueurs habitués à ce genre de compétitions. Je pense que le temps n'est pas propice pour lancer des jeunes dans cette manifestation. Nous ferons appel à des joueurs expérimentés sur le plan international. Nous axerons notre préparation sur la stimulation du groupe pour honorer les couleurs nationales et je suis persuadé qu'ils se donneront à fond sur le terrain», a encore souligné l'actuel coach du CRBB Arrèridj. «Nous allons entamer notre préparation avec les joueurs du championnat, car nous n'avons que quatre éléments évoluant à l'étranger. Pour ce qui est du joueur de Nîmes, Hichem Kaâbache, actuellement blessé, son absence si elle se confirmait, sera une grande perte pour nous, mais j'ai confiance dans les joueurs évoluant en Algérie, qui n'ont pas bénéficié d'une chance en sélection» a-t-il ajouté. D'autre part, le coach national a estimé que la mission de son équipe sera ardue lors de la CAN 2018 avec des adversaires coriaces dans un groupe qui comprend la Tunisie, le Cameroun et le pays organisateur, le Gabon. «Nous allons affronter le Gabon chez lui et en Afrique, les coulisses jouent un grand rôle.

La Tunisie nous a battus par un écart de 10 buts lors du tournoi des quatre nations de Tunis, et il sera difficile d'améliorer notre niveau en 3 semaines, alors que le Cameroun est connu pour son gabarit physique et son jeu agressif, raison pour laquelle, on doit le battre en nous épargnant les blessures. Je pense que le président de la FAHB, doit fixer les objectifs de cette participation. Je pourrais établir un pronostic réel de nos chances au terme du 3e stage de préparation», a t-il expliqué. Le nouveau coach national possède une expérience intéressante pour avoir dirigé par le passé la sélection algérienne des moins de 19 ans (1993-1997), puis celle des moins de 21 ans entre 2005 et 2006 avec une participation à la CAN de la catégorie en Côte d'Ivoire et au Mondial des U21 en Bosnie. Hiouani avait également conduit les sélections de l'Arabie saoudite (U21 et U19) aux titres de champion d'Asie en 2012.

En outre, il avait été sacré champion d'Asie des clubs avec Mother (Arabie saoudite), auquel s'ajoutent deux coupes des Emirats arabes unis avec la formation de Sharjah, avant d'étoffer son palmarès avec la Supercoupe d'Algérie avec le CRBB Arrèridj au détriment du GS Pétroliers.