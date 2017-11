LE CALENDRIER DES ÉLIMINATOIRES DE LA CAN 2019 MODIFIÉ Des matchs s'imposent pour les Verts

Par Lounès MEBERBECHE -

Rabah Madjer entouré de ses joueurs

En attendant les matchs officiels, la sélection algérienne, dirigée par Rabah Madjer, aura l'opportunité de disputer pas moins de quatre matchs amicaux entre les mois de mars et juin 2018, à condition de dénicher des adversaires de très bon niveau.

Très bonne nouvelle pour la sélection algérienne de football. La Confédération africaine de football vient de modifier de nouveau les dates des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations 2019, pour la seconde fois en l'espace d'une semaine.

En effet, suspendues par la CAF pour permettre aux sélections qualifiées au Mondial 2018 de bien se préparer, ces éliminatoires reprendront en septembre prochain avec le déroulement de la deuxième journée, au lieu du mois d'octobre comme annoncé il y a quelques jours. De ce fait, les Verts vont renouer avec la compétition officielle à Banjul pour affronter la Gambie entre le 3 et le 11 septembre 2018 pour le compte de la 2e journée du groupe B. L'autre match opposera le Togo au Bénin.

Le Comité exécutif de la CAF, réuni vendredi dernier à Rabat (Maroc), avait approuvé le report de la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2019, initialement prévue au mois de mars 2018. De ce fait, la date FIFA (19-27 mars 2018) sera ainsi consacrée aux matchs amicaux, a précisé la CAF. Les 3e et 4e journées de ces éliminatoires de cette CAN 2019 sont programmées entre les 8 et 16 octobre prochain pour abriter les deux matchs de l'EN, à savoir Algérie-Bénin et Bénin-Algérie. La 5e journée est prévue entre les 12 et 20 novembre 2018 qui verra les partenaires de Mahrez défier les Togolais d'Adebayor.

Enfin, la 6e journée est programmée entre le 18 et 26 mars 2019 pour voir l'EN boucler son parcours à domicile face à la Gambie. Soit quatre matchs en trois mois pour la sélection nationale qu'il faudra à tout prix bien négocier pour valider son ticket pour Cameroun 2019. A l'issue de la première journée des éliminatoires disputée en juin dernier, l'Algérie et le Bénin sont en tête du groupe D avec 3 points, tandis que le Togo et la Gambie sont derniers (0 pt). Les deux premiers se qualifient pour la phase finale de la CAN 2019. Ainsi, en attendant ces matchs officiels, la sélection algérienne dirigée par Rabah Madjer aura l'opportunité de disputer pas moins de quatre matchs amicaux entre le mois de mars 2018 et juin de la même année. En plus clair, les Verts pourront jouer deux joutes amicales entre le 19 et 27 mars prochain, face à des équipes qualifiées au Mondial 2018, et qui voudraient se frotter à l'EN algérienne qui se rapproche du profil des pays maghrébins qualifiés au rendez-vous russe, à savoir le Maroc, la Tunisie et l'Egypte. Par la suite, les coéquipiers de Slimani auront l'occasion de jouer deux autres tests amicaux entre le 1er et le 10 juin 2018, face à des adversaires qui restent à déterminer. A cet effet, et en attendant le tirage au sort de la phase finale du Mondial russe 2018 qui aura lieu le 1er décembre prochain, certaines sources annoncent certains noms des pays européens qui auraient déjà approché la FAF pour l'organisation de ces matchs, à l'image de la Lituanie et la Corée du Sud. Ainsi, en attendant des propositions concrètes à l'issue du tirage du Mondial, la FAF ne devrait rencontrer aucune difficulté à trouver des sparring-partners de niveau international, même si le coach Rabah Madjer voudrait tout de même affronter des équipes africaines et même avec un stage sur le continent noir, afin de préparer convenablement le rendez-vous camerounais de 2019. reste à savoir quelle serait la stratégie qu'adopteraient Zetchi et Madjer.