DEUXIÈME STAGE DES U21 DÈS AUJOURD'HUI À SIDI MOUSSA Charef poursuit sa prospection

Par Saïd MEKKI -

La future sélection olympique en phase de construction

L'élargissement de l'effectif a été prôné dans la perspective de parer aux impondérables dont les blessures des joueurs avec des doublures à chaque poste.

Après le premier stage de «prospection» de la sélection algérienne U21 qui a pris fin mercredi dernier, le directeur des Equipes nationales et en même temps entraîneur en chef de cette catégorie entame le second stage dès aujourd'hui et ce, pour cinq jours au Centre technique de Sidi Moussa.

L'objectif de ces stages est de constituer la future sélection «Olympique» élargie pour préparation à sa participation au tournoi de football des Jeux méditerranéens de Tarragone qui auront lieu du 22 juin au 1er juillet 2018 et qui servira comme «stage pratique» avant les qualifications pour le tournoi final des Jeux olympiques de Tokyo 2020. Pour le premier stage, le directeur des Equipes nationales, Boualem Charef, avait convoqué 25 joueurs parmi lesquels on compte six joueurs du NA Hussein Dey, quatre de l'USM Alger et trois du Paradou alors qu' il n'a retenu qu'un seul joueur de son ancienne équipe et il s'agit de Aymene Issad Lakdja. Ainsi la sélection nationale U21 a achevé mercredi dernier à la mi-journée ce premier stage de quatre jours qu'elle a entamé au Centre technique national de Sidi-Moussa sous la direction de l'entraîneur en chef, Boualem Charef, assisté de MM. Hocine Abdelaziz et M'hamed Hanniched.

Les joueurs ont été libérés après une ultime séance d'entraînement, suivie par une opération de vaccination de tous les joueurs et membres des différents staffs contre la grippe et une réunion d'évaluation à l'amphithéâtre Omar-Kezzal. Et justement lors de cette réunion d'évaluation, le sélectionneur en chef, Boualem Charef a tenu à expliquer d'une manière succincte l'autre objectif de «formation» avec cette sélection nationale en indiquant que «le premier but est d'ordre technique et il s'agit de l'évaluation des joueurs aussi bien du côté individuel que de celui collectif.

Le second, poursuit-il, est de préparer l'équipe aux objectifs assignés. Charef note qu'un seul joueur manquait au premier regroupement pour blessure alors qu'un second regroupement et où débutera aujourd'hui tous les joueurs y sont également convoqués. Ces deux regroupements permettront d'avoir une liste élargie de 33 joueurs pour travailler le long terme». L'élargissement de l'effectif a été prôné dans la perspective de parer aux impondérables dont les blessures des joueurs avec des doublures à chaque poste.

Le sélectionneur en chef des U21 a indiqué que lors du premier stage: «On a fait connaissance avec les joueurs à qui on a bien expliqué notre démarche et nos objectifs. On a aussi insisté sur le volet psychologique car le joueur doit être préparé sur tous les aspects aussi bien sur les terrains qu'en dehors». Charef explique aussi qu'«on va refaire la même chose avec ce second groupe. Il faut que les joueurs comprennent très bien l'importance de mettre sa production individuelle au service du collectif pour une performance collective meilleure que celle de l'adversaire du point de vue jeu et efficacité». Et pour ce faire, poursuit Charef, «il y a des bases de jeu qu'il faut comprendre pour bien les appliquer par la suite», a conclu le sélectionneur en chef des U21. Quant à la seconde liste des 25 joueurs, on remarque, entre autres, la présence de pas moins de cinq joueurs de l'entente de Sétif, trois joueurs du MC Oran et de l'USM Blida.