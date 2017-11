AL SADD Bounedjah buteur se blesse contre Al Duhail

Le dauphin recevait le leader pour cette 9e journée de Qatar Stars League. Et la hiérarchie a été respectée puisque les hommes de Djamel Belmadi se sont imposés 4 à 2. Les visiteurs d'Al Duhail ouvrent la marque dès la 6e minute par Almoez. L'attaquant algérien Baghdad Bounedjah réplique à la 12e pour Al Sadd, avant qu'El Arabi redonne l'avantage à Al Duhail, huit minutes plus tard. En seconde période, Al Duhail rajoutera deux buts contre un seul pour Al Sadd. Avec cette victoire, Al Duhail conforte sa place de leader avec 25 points, à quatre unités d'Al Sadd. Notons que Bounedjah est sorti prématurément à la 42e minute de jeu sur blessure. L'attaquant s'étant fait mal sur le but qu'il a marqué, en heurtant a priori avec son genou, le poteau. Les premiers examens se veulent rassurants, en indiquant qu'il n'y a aucune fracture, mais l'international algérien passera une IRM aujourd'hui.