CAN 2017 DE HANDI-BASKET L'EN dames passe au Mondial, les messieurs perdent leur titre

L'Equipe nationale algérienne dames de handi-basket a conservé son titre de championne d'Afrique, en battant avant-hier à Durban, son homologue de l'Afrique du Sud 53-25, mi-temps (35-12), tandis que les messieurs ont été déchus de leur titre par le Maroc (32-63). Dans une finale à sens unique, les coéquipières de la capitaine Djamila Khamgani n'ont éprouvé aucune difficulté pour dominer les Sud-Africaines sur tous les plans (technique, tactique, condition physique), confirmant ainsi leur suprématie continentale. Avec cette consécration, les Algériennes valident leur billet pour le championnat du Monde, prévu l'année prochaine en Allemagne à Hambourg, une année après leur qualification historique aux Jeux paralympiques de Rio 2016. «Notre objectif était de conserver notre trophée acquis en 2015 en Algérie et confirmer notre valeur. Au début du tournoi, nous avions des appréhensions sur le Zimbabwe et le Kenya que nous n'avons jamais vu jouer, mais après le 1er tour, on a constaté qu'aucune équipe ne pouvait nous priver du sacre», a indiqué l'entraîneur national, Djawad Zigh, en rendant un vibrant hommage aux joueuses qui ont confirmé leur valeur au niveau africain. «Maintenant, les filles vont partir en Allemagne pour découvrir une nouvelle expérience et se mesurer au niveau mondial pour apprendre un peu plus. Nous allons là-bas beaucoup plus pour améliorer notre niveau», a souligné l'entraîneur national qui espère au passage que son équipe allait bénéficier d'une bonne préparation en vue du rendez-vous du Mondial. De son côté, l'équipe algérienne messieurs a échoué à conserver son titre remporté en 2015, en s'inclinant en finale face au Maroc sur un score large 63-32 (mi-temps 18-28). Dans une rencontre très difficile, le Cinq algérien n'a à aucun moment réussi à rivaliser avec son homologue marocain, constitué de joueurs évoluant dans le championnat de France. Pourtant, les Algériens s'étaient imposés face au même adversaire (56-52) lors de la phase de poules. L'effort physique fourni par les joueurs algériens lors de la demi-finale gagnée face aux Sud-Africains a eu raison de la prestation générale de l'équipe qui a flanché sur le plan physique en finale.