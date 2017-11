CHELSEA Hazard adore le Real, mais...

Taulier de Chelsea, l'ailier Eden Hazard (26 ans, 9 matchs et 3 buts en Premier League cette saison) n'a jamais caché son amour pour le Real Madrid. S'il se dit intéressé par une expérience chez le double champion d'Europe en titre, le Belge assure qu'un départ n'est pas d'actualité. «Pour l'instant, j'ai envie de finir cette année. Tout le monde sait bien l'admiration que j'ai pour le Real. Mais pour l'instant, moi je suis un Blue. Quand j'étais à Lille, on commençait à dire Paris Saint-Germain et tout, mais je suis resté à Lille. À Chelsea, tous les ans, on dit Paris Saint-Germain ou Real», a confié le Diable Rouge au micro de Canal+.