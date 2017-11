FC BARCELONE La piste Özil validée!

Mesut Özil (29 ans, 10 matchs et 1 but en Premier League cette saison) au FC Barcelone, ça devient de plus en plus sérieux. Si la priorité du club catalan lors du prochain mercato d'hiver reste le milieu offensif de Liverpool Philippe Coutinho (25 ans, 6 matchs et 3 buts en Premier League cette saison), l'international allemand d'Arsenal représenterait le plan B de l'actuel leader de la Liga. Annoncé dans le viseur du Barça depuis plusieurs semaines, l'ancien joueur du Real Madrid a été validé par les techniciens des Blaugrana pour renforcer l'effectif en janvier selon les informations du quotidien El Mundo Deportivo. Pour rappel, Özil, sous contrat jusqu'en juin 2018 avec les Gunners, serait disponible contre un chèque de 20 millions d'euros. Une bonne affaire pour Barcelone?