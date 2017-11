IL A PROLONGÉ SON CONTRAT HIER JUSQU'EN 2021 La clause libératoire de Messi fixée à 700 millions d'euros

Lionel Messi a enfin signé hier son nouveau contrat le liant jusqu'en 2021 avec le FC Barcelone, a annoncé le club catalan qui avait officialisé l'accord en juillet mais s'était heurté aux inquiétudes des supporters, faute du paraphe définitif de la star argentine. «Le FC Barcelone et le joueur Leo Messi ont signé ce matin un nouveau contrat jusqu'au 30 juin 2021. La clause libératoire est fixée à 700 millions d'euros», a écrit le Barça dans un communiqué. Ce nouveau bail avait été annoncé le 5 juillet et paraphé par Jorge Messi, père et agent du joueur. Mais au fil des semaines, le fait que le quintuple Ballon d'or (30 ans) n'ait toujours pas apposé sa signature sur son propre contrat de travail a alimenté toutes les craintes parmi les «socios» (supporters-actionnaires) du Barça, surtout après l'épisode Neymar. Le départ inopiné de la star brésilienne pour le Paris SG en échange du paiement de sa clause libératoire (222 millions d'euros) en août dernier a mis sous pression le président barcelonais Josep Maria Bartomeu, accusé de n'avoir pas su bétonner le contrat du joueur. Il était donc dans l'intérêt du Barça de négocier une clause libératoire inhabituellement élevée pour Messi afin de repousser d'éventuelles convoitises de grands clubs européens, comme Manchester City. Et Bartomeu, qui alléguait des questions d'agenda pour justifier le fait que cette signature ne se soit pas encore concrétisée, a marqué des points en posant hier, tout sourire, avec la star argentine, dont le précédent bail s'achevait en 2018. Avec ce nouveau contrat Messi, qui a rejoint le Barça à l'adolescence et a effectué l'intégralité de sa carrière professionnelle sous le maillot blaugrana, devrait être lié au club catalan jusqu'à ses 34 ans. Meilleur buteur de l'histoire du Barça, il a inscrit 523 buts en 602 rencontres et a remporté, entre autres, quatre Ligues des champions et huit championnats d'Espagne.