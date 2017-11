JUVENTUS L'option de Douglas Costa levée

Douglas Costa (27 ans, 10 matchs et 1 but en Serie A cette saison) est définitivement un joueur de la Juventus Turin. Le Bayern Munich a annoncé que le prêt de l'ailier brésilien avait été converti en transfert pour un montant de 46 millions d'euros. Il s'agit de la plus grosse vente de l'histoire du club bavarois, qui avait déboursé 30 millions d'euros pour l'acheter au Shakhtar Donetsk en 2015.