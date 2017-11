MC EL EULMA Rahmouni nouvel entraîneur

Le technicien algérien, Mourad Rahmouni, s'est engagé avant-hier en faveur du MCE Eulma, formation du championnat national de Ligue 2. L'ancien coach de la JS Kabylie a paraphé un contact d'une saison et aura pour principale mission de redresser la barre du club afin de le sauver de la relégation. Après avoir claqué la porte de la JS Kabylie, fin septembre dernier, Mourad Rahmouni va rebondir du côté des Hauts-Plateaux. L'ex-entraîneur des Canaris vient de prendre en main le club du MCE Eulma avec un objectif principal sortir El Babiya des fins fonds du classement pour occuper en fin de saison une place plus honorable. Dans sa nouvelle tâche, Rahmouni sera secondé par son ami et acolyte, Faouzi Moussouni, avec lequel il a déjà travaillé à la JS Kabylie et au MO Béjaïa.

Le duo Rahmouni-Moussouni succès à Aziz Abbès, qui a jeté l'éponge le 1er novembre dernier suite à la défaite concédée, en déplacement, sur le score de 3 buts à 1 face au RC Relizane. «C'est un nouveau défi pour moi. L'équipe se trouve en difficulté et on va tout faire pour redresser la situation», nous a confié Rahmouni.

Le nouveau patron du MCEE nous a indiqué également qu'il commencera sa mission juste après le dernier tour régional de la coupe d'Algérie prévu hier. Le MCEE devait être opposé hier au stade du 8-Mai 1945 à la formation voisine de l'IRB Aïn Lahdjar (Inter-régions). En championnat, le Mouloudia d'El Eulma occupe la peu reluisante 14e place (10'), synonyme de premier relégable, après 12 journées (2 victoires, 6 défaites, 4 nuls). La prochaine sortie du MCEE aura lieu le vendredi 1er décembre prochain (16h) sur le terrain de l'ASO Chlef.