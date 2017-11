MESLOUB, CAPITAINE DU FC LORIENT "Madjer apportera la stabilité à l'EN"

Interrogé sur le récent fiasco de la sélection algérienne dans la course au Mondial 2018, le milieu de terrain algérien a estimé que l'instabilité au niveau du staff technique était l'une des principales causes.

L'international algérien du FC Lorient Walid Mesloub a exprimé son souhait de voir le nouveau sélectionneur des Verts Rabah Madjer apporter «ce qui manque à la sélection nationale», sortie sans gloire des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 en Russie. «C'est une icône en Algérie, quelqu'un de respecté et qui a fait rêver tout le pays. Avec son passé, son vécu et son professionnalisme, j'espère de tout coeur qu'il apportera ce qu'il manque à cette sélection: de la stabilité, tout simplement», a indiqué Mesloub dans un entretien au magazine France football. Rabah Madjer a été nommé à la tête des Verts en remplacement de l'Espagnol Lucas Alcaraz, avec l'objectif de disputer les demi-finales de la CAN 2019. Interrogé sur le récent fiasco de la sélection algérienne dans la course au Mondial 2018, le milieu de terrain algérien a estimé que l'instabilité au niveau du staff technique était l'une des principales causes. «Changer quatre, voire cinq fois de coach en l'espace d'un an et demi, ce n'est pas très professionnel. On peut dire ce qu'on veut, les résultats, on les voit sur le terrain. Il y a des nations qui ont des entraîneurs qui restent en place même quand il y a des moments difficiles, et au final, elles obtiennent des résultats positifs» a t-il souligné. «Nous, à chaque fois qu'il y a un résultat négatif, tout est remis en question. Et cela ne nous fait pas avancer, la preuve. Ca m'a vraiment laissé un goût amer. Mais ce qui me rend le plus fou, c'est de voir la qualité des joueurs. Les Brahimi, Mahrez et Bentaleb évoluent dans des Championnats majeurs, mais quand on observe les matchs en sélection, on dit que le problème est bien plus profond», a t-il observé. Agé de 32 ans, Mesloub est resté à Lorient sans jouer depuis un an et demi, handicapé par une blessure au pubis. Désormais rétabli, il espère repartir de l'avant. En sélection algérienne, Mesloub n'est plus convoqué depuis 2015.