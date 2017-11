OHOD TIENT EN ÉCHEC AL-RAED Neghiz provoque le déclic

La formation d'Ohod Club dirigée par le technicien algérien Nabil Neghiz a tenu en échec jeudi soir Al-Raed (2-2) en match comptant pour la 11e journée du championnat saoudien. Ayant réussi à entamer son aventure avec Ohod par une victoire à domicile face à Al-Ittifaq (1-0), Neghiz enchaîne ainsi un autre bon résultat avec l'équipe basée à Médine, qu'il a rejoint en provenance du NA Hussein Dey. En dépit de ce match nul, Ohod où évolue le gardien de but international algérien Azzedine Doukha, reste toujours relégable et pointe à la 13e place au classement avec 9 points, à trois longueurs d'avance sur la lanterne rouge Al-Raed. Le milieu offensif malgache Andria (ex-USM Alger), qui a rejoint Ohod l'été dernier, a été victime d'une double fracture au pied lors d'une séance d'entraînement nécessitant une intervention chirurgicale, qui l'éloignera des terrains pour une période de trois mois. Neghiz, qui s'est engagé avec Ohod pour un contrat renouvelable jusqu'à la fin de l'exercice en cours, a entamé la saison sur le banc du NAHD avant d'être tenté par cette expérience en Arabie saoudite. Il avait occupé auparavant le poste d'entraîneur adjoint national sous l'ère de Christian Gourcuff puis du Belge Georges Leekens. «Je suis disposé à assumer entièrement ma responsabilité. Je veux juste avoir plus de temps pour travailler. Mon objectif est de réaliser avec Ohod ce que je n'ai pas réussi à faire avec les clubs que j'ai eu à entraîner», a-t-il indiqué Neghiz lors de sa présentation aux médias. Neghiz est désormais le seul technicien algérien exerçant en championnat saoudien, quelques semaines après le limogeage de Taoufik Rouabah de la barre technique d'Al-Raed.