OPEN MONDIAL 2017 À OKINAWA DE KARATÉ-DO Confusion autour de la participation algérienne

Le directeur général des sports au ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), Abdelmadjid Djebab a formellement démenti avant-hier l'implication du ministère dans l'engagement de quatre athlètes algériens (3 messieurs et une dame) à l'Open Mondial 2017 de karaté-do, prévu les 25 et 26 novembre à Okinawa (Japon).

«Le ministre de la Jeunesse et des Sports n'a donné aucun accord pour permettre à des athlètes algériens de participer à l'Open Mondial au Japon», a affirmé Djebab, en précisant que «les services du MJS n'ont reçu aucune demande dans ce sens». «La réglementation exige des délégations sportives nationales de saisir le ministère pour toutes les sorties officielles, en présentant un dossier complet et détaillé, dans des délais bien précis, concernant la nature de leur mission», a rappelé le directeur général des sports au MJS, ajoutant que «ce n'est qu'après l'étude de ce dossier par les services concernés de la tutelle qu'une réponse (d'acceptation ou de refus) est notifiée aux fédérations». Djebab a assuré également que «même la Fédération algérienne de karaté n'a pas été saisie pour cette participation», alors que l'athlète Racha Bensaïb avait affirmé qu'elle et ses trois coéquipiers Ismaïl Rabehi (kata), Salah-Eddine Sekkour (kata) et Hocine Daïkhi (+84 kg / kumité), ont été «autorisés par le ministre à prendre part à cette compétition», à condition de ne pas évoluer sous l'emblème de la Fédération mondiale. «Le ministre de la Jeunesse et des Sports nous a donné son accord pour participer à cette compétition, à condition de ne pas évoluer sous l'emblème de la Fédération mondiale. C'est pour cette raison que nous avons opté pour le club parisien», avait indiqué l'athlète.

«L'Open d'Okinawa regroupera les meilleurs karatekas de la planète. Chaque pays sera représenté par cinq ou six athlètes au maximum. La Fédération mondiale de karaté (WKF) finance cette compétition et les titres seront comptabilisés pour le classement mondial et olympique», avait-elle ajouté. Racha Bensaïb avait expliqué la participation des Algériens à ce tournoi sous les couleurs du club français SPN Paris par le fait que la Fédération algérienne de karaté-do (FAK) est actuellement suspendue par la WKF.

L'instance mondiale de karaté avait décidé de suspendre la FAK, après avoir demandé au ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) de «faciliter» l'organisation d'une assemblée élective et de trouver dans «un délai de 45 jours» une solution aux«dysfonctionnements» que vit la FAK depuis plusieurs mois. Aboubaker Mekhfi a été désigné fin mai par le MJS à la tête d'un directoire pour gérer les affaires de la FAK en attendant l'organisation d'une assemblée générale élective, une décision considérée «en contradiction» avec les textes et règlements de la Fédération mondiale de karaté et de la Charte olympique.