QUADRUPLE SOULIER D'OR À 30 ANS Messi toujours plus grand

Auteur de 37 buts, Messi a terminé «pichichi» (meilleur buteur) du championnat d'Espagne en 2016-2017.

Lionel Messi est comme le bon vin: lauréat à 30 ans de son quatrième Soulier d'or de meilleur buteur des championnats européens, l'attaquant argentin du FC Barcelone a assuré avant-hier qu'il se bonifiait avec l'âge et avait encore «enrichi (son) jeu» ces derniers temps. A l'approche de la remise du Ballon d'or 2017, le 7 décembre, Messi a répondu par avance au sacre attendu de son rival Cristiano Ronaldo: si le Portugais est l'immense favori pour égaler l'Argentin avec un cinquième Ballon d'or, «Leo» a égalé vendredi «CR7» avec un quatrième Soulier d'or. Beau symbole de la course-poursuite effrénée que se livrent ces deux stars avides de titres, d'honneurs et de trophées. «J'ai toujours dit que je ne me considérais pas comme un attaquant», a déclaré Messi vendredi après-midi à Barcelone lors de la cérémonie de remise du Soulier d'or. «J'ai eu la chance d'accumuler les buts et d'obtenir des trophées individuels. Mais je crois que oui, j'ai progressé. Comme j'ai progressé hors des terrains, je l'ai fait aussi sur le terrain. Je me suis amélioré et j'ai enrichi mon jeu avec de nouvelles choses. Je prends de plus en plus de plaisir chaque jour qui passe», a-t-il ajouté, vêtu d'un costume noir et d'une cravate sombre à motifs. Auteur de 37 buts, Messi a terminé «pichichi» (meilleur buteur) du championnat d'Espagne en 2016-2017. Au classement du Soulier d'or, qui prévoit des coefficients en fonction du classement UEFA des différents championnats, «la Puce» a devancé l'attaquant néerlandais Bas Dost (Sporting Portugal, 34 buts)

et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund, 31 buts). Messi succède à son équipier et ami Luis Suarez, récompensé en 2016 et qui lui a remis le trophée vendredi. «A chaque match, il réussit des choses différentes, des choses nouvelles. Il suffit d'apprécier les images», s'est enthousiasmé l'avant-centre uruguayen. Ce à quoi Messi a répondu en rendant hommage à ses partenaires barcelonais. «Les prix individuels arrivent par le biais du collectif», a-t-il rappelé. «Sans eux, je n'aurais pas marqué les buts que j'ai marqués», a ajouté l'Argentin, en présence de plusieurs de ses équipiers et de son épouse Antonella. Au passage, la grande inconnue qui entoure actuellement Messi, à savoir la signature effective de sa prolongation de contrat avec le Barça, n'a pas été levée lors de la cérémonie de vendredi. Le directeur du quotidien Marca, qui organisait la cérémonie au nom du consortium de médias sportifs ESM, a prévenu qu'aucune question ne serait posée sur ce sujet. «Il y aura le temps à l'avenir de parler de prolongation. Aujourd'hui il convient de parler du Soulier d'or», a dit Juan Ignacio Gallardo. Messi, dont le précédent contrat s'achevait en juin 2018, n'a toujours pas paraphé publiquement son nouveau bail jusqu'en 2021, officialisé en juillet dernier et signé par son père et agent. Cela a alimenté les inquiétudes parmi les supporters barcelonais, traumatisés par le départ inopiné de Neymar au Paris SG début août.