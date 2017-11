TOURNOI ITF «EAST AFRICA» DE TENNIS AU KENYA Reguig directement dans le tableau final

Le tennisman algérien Samir Hamza Reguig intègrera directement le tableau final du «East Africa», un tournoi du Circuit ITF «juniors», prévu du 4 au 9 décembre 2017 à Nairobi (Kenya), suivant la pré-liste d'admission, dévoilée avant-hier par les organisateurs. Une compétition de grade 4, prévue sur les courts en terre battue du Nairobi Tennis Club, ayant drainé la participation de certains joueurs relativement bien classés sur le plan mondial «juniors», notamment le Danois Holger Vitus Nodskov Rune (334e), l'Ukrainien Eric Vanshelboim (394e) et le Britannique Zyaan Ahmed (503e). Les qualifications débuteront le 2 décembre, mais non concerné par cette phase, le jeune Algérien (2568e mondial) ne débutera que deux jours plus tard, au premier tour du tableau final, contre un adversaire qui reste à déterminer.