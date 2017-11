CAN 2018 DE HANDBALL (MESSIEURS) L'Algérie débutera face au Cameroun

Le nouveau staff technique de l'EN messieurs sera appelé à rebâtir un nouveau groupe

Le Cameroun sera le premier adversaire de l'Algérie lors de la coupe d'Afrique des nations 2018, prévue au Gabon. Selon le calendrier du tournoi dévoilé par la Confédération africaine (CAHB), le sept national en découdra avec son homologue camerounais le mercredi 17 janvier à Libreville pour le compte de la 1re journée du groupe A. Désormais drivée par, Sofiane Hiouani, intronisé mardi dernier à la tête de l'équipe, la sélection nationale de handball bénéficie d'un calendrier plutôt clément lors de sa participation à la 23e édition de la CAN.

Logés dans la poule A, les camarades de Berkous auront l'occasion de réussir leur entame de tournoi face au Cameroun, à un adversaire qui leur réussit très bien. Toutefois, les protégés de Hiouani doivent faire très attention contre des Camerounais connus pour leur gabarit physique et leur jeu agressif. Pour sa deuxième sortie, le Sept national donnera la réplique, le jeudi 18 janvier, au pays organisateur. Si l'Algérie est supérieure sur le papier, en dépit de tout ce qu'elle a connu durant ces dernières années, le Gabon peut recourir au jeu de coulisse pour tenter de battre les Verts pour la première fois de son historie.

Après le Gabon, les Verts enchaîneront, le vendredi 19 janvier, avec le Congo, un autre adversaire largement à la portée des Algériens. Il est plus que primordial pour la sélection nationale de bien négocier ses trois premiers matchs car elle jouera la Tunisie à l'occasion de la 4e et dernière journée du groupe A, prévue le dimanche 21 janvier. S'il ne fait aucun doute que la première place de ce quinté reviendra aux Aigles de Carthage, les Verts doivent tout donner pour s'adjuger la seconde place et ainsi accéder en quart de finale de la compétition.

Dans une précédente déclaration Hiouani, a insisté sur l'urgence de débuter la préparation à moins de deux mois du coup d'envoi de la CAN. «Il faudra dépasser l'idée du retard dans la préparation, et entamer sérieusement le travail à 55 jours du coup d'envoi de la compétition. Durant cette période, nous devrions être réalistes, vu que l'Afrique a ses caractéristiques, avec des joueurs habitués à ce genre de compétitions. Je pense que le temps n'est pas propice pour lancer des jeunes dans cette manifestation. Nous ferons appel à des joueurs expérimentés sur le plan international. Nous axerons notre préparation sur la stimulation du groupe pour honorer les couleurs nationales, et je suis persuadé qu'ils se donneront à fond sur le terrain», a-t-il indiqué.



Programme de l'EN:

Mercredi 17 janvier: Algérie - Cameroun

Jeudi 18 janvier: Gabon - Algérie

Vendredi 19 janvier: Algérie - Congo

Dimanche 21 janvier: Tunisie - Algérie

Mardi 23 janvier: repos

Mercredi 24 janvier: Quarts de finale

Jeudi 25 janvier: Demi-finales

Vendredi 26 janvier: repos

Samedi 27 janvier 17h: finale.