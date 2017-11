ZINÉDINE FERHAT, ATTAQUANT DU HAVRE AC "Je veux finir meilleur passeur de la Ligue 2"

Par Lounès MEBERBECHE -

L'ancien Usmiste plein d'ambition

Après avoir disputé les deux derniers matchs de l'EN face au Nigeria et à la Centrafrique, le milieu offensif du Havre AC, Zinedine Ferhat, est retourné à son club avec l'ambition de percer encore cette saison en Ligue 2 française avant de retrouver les Verts pour d'autres objectifs.

C'est ce qu'il a révélé hier lors de l'entretien qu'il a accordé au site MadeInFOOT et qui ne cache pas ses ambitions. Avec déjà deux buts et sept passes décisives en 14 matchs, Ferhat est considéré comme étant l'un des maillons forts du Havre depuis le début de saison. Interrogé sur son début de saison remarquable, «Zino» répondra:«J'ai bien commencé la saison, c'est vrai. Cette réussite, c'est grâce aux joueurs, au staff, à tout le monde. Mon objectif est de finir meilleur passeur de Ligue 2. L'an passé, j'étais le meilleur passeur de l'équipe (8), et là je suis à la 7e. Cette année, je veux faire entre 15 et 16 passes décisives minimum. Mais je veux aussi améliorer mon nombre de buts! J'en ai déjà marqué deux cette année, contre trois toute la saison dernière. Cette fois, je veux marquer au moins sept buts.» Concernant cet état de forme, l'ancien Usmiste répondra: «Ce n'était pas facile pour moi parce qu'il y a des bons joueurs ici. Je venais en France et je ne connaissais personne ni la mentalité ni le travail. Ce n'est pas le même travail qu'en Algérie, mais j'ai trouvé un bon groupe. Le staff m'a beaucoup aidé aussi, l'entraîneur me fait confiance et je donne tout pour lui, pour être toujours performant.» Questionné sur sa polyvalence, Ferhat dira: «Tous les coachs aiment les joueurs polyvalents. Le coach de la sélection algérienne (Madjer) m'a demandé de jouer relayeur et je ne peux pas dire non! Je pense que j'ai bien fait mon travail. Si un coach me dit demain: «Zinou tu vas jouer défenseur central», je ne vais pas dire non! Moi je ne peux pas dire non, mais je sais qu'on ne me le demandera pas car si je joue défenseur central, on va perdre 6 ou 7-0 (rires). Je suis un joueur polyvalent, j'aime bien jouer à gauche ou à droite, numéro 10 ou 8.» Quant à son adaptation au rythme de la Ligue 2 française, le numéro 8 du HAC dira: «Au début, j'avais du mal. Il n'y a pas beaucoup d'espace, dès que tu fais un contrôle, il y a quatre ou cinq joueurs devant toi. En Algérie, c'était beaucoup plus technique. Lorsque je suis arrivé, la préparation et la charge de travail étaient plus difficiles pour moi. On court beaucoup, etc. Les six premiers mois étaient durs, mais maintenant ça va. Je suis arrivé avec mes qualités en France. Je travaille pour les améliorer. En Algérie, je faisais parfois le repli défensif, mais je l'avoue, je ne faisais pas tout le match. Aujourd'hui, si on regarde mes matchs, dès que je perds le ballon je reviens en défense. Physiquement, je suis bien». Interrogé ensuite sur son récent retour en sélection après deux années de sanction et l'ambiance qui règne au sein de l'EN, Ferhat répondra: «C'est difficile pour nous, car nous ne sommes pas qualifiés au Mondial. Mais il y a un bon groupe, le staff va réussir. J'aime bien quand l'entraîneur est proche de ses joueurs et qu'il parle avec eux et là c'est le cas. Contre le Nigeria et la Centrafrique, je pense qu'on a fait deux bons matchs, même si on n'a pas gagné contre le Nigeria. On va tout faire pour être qualifié à la CAN 2019 et faire quelque chose là-bas. On a les qualités pour le faire, on a de grands joueurs, il y a des stars. Il faut commencer dès les éliminatoires!» Quant à ses ambitions personnelles, l'ancien attaquant de l'USMA confiera: «La Ligue française est un tremplin. Avant de signer au Havre, j'ai parlé avec Riyad Mahrez.

Il m'a conseillé, m'a dit que c'était un bon club pour progresser et briller avant de rejoindre un autre club. Mon agent aussi a appelé Riyad pour prendre des conseils. C'est un bon club pour signer après en Ligue 1 ou dans un grand club. Mais pourquoi pas monter en Ligue 1 avec Le Havre? Après, je ne sais pas pour la suite. Je laisse mon agent travailler et moi je reste concentré pour réussir sur le terrain.

Je connais le projet du Havre et il m'a tout de suite impressionné. Je veux bien jouer un jour en Espagne ou en Angleterre», conclut Zinedine qui aspire tout de même à réussir la montée avec le HAC et ensuite accédé au palier supérieur dans sa carrière.