QUATRE MATCHS AMICAUX AU MENU DES VERTS EN 2018 Madjer supervisera d'abord les locaux

Par Saïd MEKKI -

Djabou et ses partenaires espèrent avoir le maximum de temps de jeu

Après la dernière décision de la CAF de reprogrammer la suite des éliminatoires de la CAN 2019 à partir de septembre prochain, le staff technique de l'EN, composé du trio Madjer-Menad-Ighil, est obligé de revoir son programme.

Les Emirats arabes unis, la Corée du Sud, le Panama et le Costa Rica ont sollicité les responsables algériens pour des matchs amicaux entre leurs sélections respectives et la nôtre, en attendant la manifestation d'autres nations à l'issue du tirage au sort du Mondial 2018, prévu le 1er décembre prochain. C'est dire qu'en dépit de la mauvaise passe pour ne pas dire «la crise des résultats» des Verts, leur aura est restée bien intacte. Après la dernière décision de la CAF de reprogrammer la suite des éliminatoires de la CAN 2019, prévue au Cameroun, à partir du mois de septembre prochain avec quelques aménagements de ce programme, le staff technique de l'EN, composé du trio Madjer-Menad-Ighil, est obligé de revoir son programme. Ainsi, le sélectionneur Rabah Madjer et ses deux assistants auront à élaborer un tableau complet des sélections A et A' pour la période allant du mois de décembre prochain au mois de juin 2019, date du début de la phase finale de la CAN 2019. Si la compétition serait maintenue dans ce pays, le Maroc, voulant bien récupérer cette édition, procédons donc par ordre chronologique des propositions de ces matchs amicaux sollicités par quatre sélections déjà citées.



Deux dates FIFA pour quatre matchs amicaux

Mais avant d'aller dans les détails, il est important de rappeler que les dates FIFA pour avoir la présence des joueurs expatriés sont les suivantes: la première tranche se situe entre le 19 et le 27 mars prochain. Quant à la seconde, elle est fixée entre le 1er et le 10 juin prochain. En d'autres termes, durant ces deux dates FIFA, la sélection algérienne pourrait disputer quatre matchs amicaux. Seulement, la proposition des Emirats arabes unis de disputer deux matchs amicaux avec les Verts, ouvre les perspectives de penser à d'autres rencontres amicales mais pour la sélection de joueurs locaux. Ce qui serait une opportunité qu'aucun sélectionneur algérien avant Madjer n'a eu pour bien «effectuer une révolution dans la sélection», comme il ne cesse de le répéter avec une composante constituée en majorité des joueurs locaux. Aux dernières nouvelles, la FAF, ou pour être plus précis Madjer, aurait voulu un seul match au lieu de deux contre les Emirats arabes unis et la date du 23 décembre prochain est lancée. Or, il se trouve que ce n'est pas une date FIFA et c'est la raison pour laquelle Madjer aurait choisi, et c'est un très bon choix, d'accepter le déplacement à Dubaï mais avec la sélection des joueurs locaux. Il est utile de noter au passage, que les deux sélections, algérienne et émiratie, se trouvent dans la même situation. Elles sont toutes les deux éliminées du Mondial prochain et leurs staffs techniques veulent reconstituer une sélection plus forte.



Emirats arabes unis-Algérie A', le 23 décembre à Dubaï

Du côté algérien, on le sait très bien et avec forces détails alors que du côté émirati, il faut savoir qu'un nouveau sélectionneur vient d'être nommé, il y a tout juste un mois pour cette sélection du Golfe et il s'agit du non moins connu technicien italien Alberto Zaccheroni.

De plus, la sélection émiratie est constituée des joueurs locaux d'où la bonne opportunité saisie par Rabah Madjer pour se déplacer avec ses locaux. Et pour rester toujours avec la sélection algérienne des joueurs locaux, éliminés du CHAN 2018, celle-ci pourrait également jouer d'autres matchs amicaux avant le mois de mars prochain avec une ou deux de ses homologues composées du même type de joueurs pour permettre à Rabah Madjer de faire une large revue de cet effectif des locaux avant d'annoncer ses 23 joueurs pour les matchs des dates FIFA contre des sélections composées, d'amalgame de joueurs locaux et expatriés. Et c'est le cas pour la Corée du Sud dont on annonce déjà le match amical probablement en Autriche où ladite sélection serait en stage au mois prochain avant de s'envoler vers la Russie pour le Mondial. Par contre, les autres propositions des sélections du Panama et le Costa Rica, la FAF préfère donc attendre le tirage au sort du Mondial russe, prévu le 1er décembre, et d'éventuelles propositions par d'autres nations qualifiées à cette compétition mondiale pour programmer ces matchs amicaux.

Il est évident que les trois pays du grand Maghreb, l'Egypte, le Maroc et la Tunisie qui ont le même style de jeu des Verts pourraient inciter les sélections devant disputer le Mondial à faire des tests avec l'Algérie en sollicitant donc la FAF pour des matchs amicaux.



Algérie-Gambie en septembre 2018

Voilà tout à propos des matchs amicaux que les Verts peuvent disputer durant l'année prochaine. A rappeler que l'EN va renouer avec la compétition officielle à Banjul pour affronter la Gambie entre le 3 et le 11 septembre 2018 pour le compte de la 2e journée du groupe B. L'autre match opposera le Togo au Bénin. Les 3e et 4e journées de ces éliminatoires de cette CAN 2019 sont programmées entre les 8 et 16 octobre prochain pour abriter les deux matchs de l'EN, à savoir Algérie-Bénin et Bénin-Algérie. La 5e journée est prévue entre les 12 et 20 novembre 2018 qui verra les partenaires de Mahrez défier les Togolais d'Adebayor. Enfin, la 6e journée est programmée entre le 18 et 26 mars 2019 pour voir l'EN boucler son parcours à domicile face à la Gambie. Soit quatre matchs en trois mois pour la sélection nationale qu'il faudra à tout prix bien négocier pour valider son ticket pour Cameroun 2019. Enfin et à l'issue de la première journée des éliminatoires disputée en juin dernier, l'Algérie et le Bénin sont en tête du groupe D avec 3 points, tandis que le Togo et la Gambie sont derniers (0 pt). Les deux premiers se qualifient pour la phase finale de la CAN 2019.