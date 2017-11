Nouvelles des Fédérations sportives

Sport et travail

L'opération BATROS 4 - Sahara marathon 2018 - en solidarité avec le peuple sahraoui, se déroulera le 26 février avec plusieurs courses (42 km, 21 km, 10 km et 5 km) au programme de cette édition, ont annoncé les organisateurs, indiquant que les inscriptions ont déjà débuté sur le site de la Fédération algérienne du sport et travail.



Sport universitaire

Le séminaire national sur le sport universitaire se déroulera du 6 au 9 décembre à Aïn Témouchent avec l'objectif de revoir les règlements généraux qui régissent la discipline en Algérie.



Sport équestre

La Fédération équestre algérienne a appelé les présidents de club à prendre toutes les mesures nécessaires pour la vaccination du cheptel équin contre la rage, la grippe, le tétanos et la rhino-pneumonie.



Sports mécaniques

Le président de la Fédération algérienne des sports mécaniques, Chihab Baloul, animera demain à l'hôtel Sofitel d'Alger, une conférence de presse pour présenter la 3e édition du «Challenge Sahari international», prévue du 5 au 14 décembre.



Badminton

La première journée du championnat d'Algérie de badminton (seniors par équipes) devait se dérouler vendredi et samedi à Mohammadia (Alger) mais elle a finalement été reportée à une date ultérieure en raison du déroulement des élections locales, jeudi.



Bodybuilding

Le «grand» tournoi de bodybuilding masculin «Zaweche Classic» aura lieu du 14 au 16 décembre à la Maison de la culture de Sétif.



Natation

La Fédération algérienne de natation a été fixé aux 23 et 24 février 2018, le déroulement du Championnat national hivernal en eau libre. Quant à la compétition estivale, elle aura lieu le 10 juillet.