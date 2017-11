BETIS SÉVILLE Première titularisation pour Boudebouz

Le milieu offensif algérien du Betis Séville, Ryad Boudebouz, a signé avant-hier soir sa première titularisation de la saison lors du match nul concédé à domicile face à Gérone (2-2), pour le compte de la 13e journée du championnat d'Espagne. Le numéro dix du Betis a cédé sa place en seconde période (61e) à son coéquipier Tello Herrera. L'autre international algérien évoluant au club andalou, Aïssa Mandi, n'a pas pris part à cette rencontre pour cause de suspension. Le défenseur central des Verts avait été expulsé lors de la lourde défaite concédée lundi dernier à Eibar (5-0). Boudebouz compte un seul but avec le Betis, inscrit face à Getafe (2-2), dans le cadre de la 11e journée de la Liga.

A l'issue de ce résultat, le club sévillan remonte provisoirement à la 8e place au classement de la Liga avec 18 points en compagnie de la Real Sociedad, en appel hier soir face à Las Palmas. Boudebouz a rejoint le Betis l'été dernier en provenance de Montpellier pour un contrat de quatre ans. L'international algérien (25 sélections) a décidé ainsi de quitter le championnat de France après neuf saisons (301 matchs, 45 buts et 53 passes décisives).