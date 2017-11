CHAMPIONNAT ARABE DE CYCLISME SUR ROUTE (JUNIORS) L'EN décroche l'or par équipes

La sélection algérienne de cyclisme, juniors garçons, a été sacrée Championne arabe du contre la montre par équipes, en dominant l'épreuve disputée avant-hier à Sharm Cheikh (Egypte), en ouverture du Championnat arabe toutes catégories qui se poursuit jusqu'au 1er décembre. L'équipe algérienne composée des coureurs Oussama Cheblaoui, Amine Nehari et Hamza Mansouri, a parcouru les 54 km de la course en (1 heure 11 minutes et 46 secondes) avec un moyenne de 45,15 km/h, devançant l'équipe marocaine avec un chrono de (1:12.03) et l'Irak (1:16.30). Les épreuves du Championnat arabe de cyclisme se poursuivaient hier, avec le déroulement du contre-la-montre par équipes seniors dames sur une distance de 40 km et seniors messieurs 60 km. Cette compétition qui se poursuit jusqu'au 1er décembre enregistre la participation de 300 athlètes représentant 14 pays arabes.