CHAMPIONNAT DE NATIONALE 1 DE BASKET-BALL (MESSIEURS) Quatre clubs en tête du classement

Le clasico du championnat d'Algérie de basket-ball, disputé entre le WO Boufarik et le GS Pétroliers, est revenu au GSP.

Le WO Boufarik n'est plus seul leader du Championnat national de basket-ball, Nationale 1 (messieurs). Les Boufarikois ont été rejoints en tête du classement suite à leur défaite concédée à domicile face au GS Pétroliers, avant-hier, à l'occasion de la 5e journée. De leur côté, trois des quatre poursuivants du WOB ont gagné et se partagent ainsi la première place. Le clasico du championnat d'Algérie de basket-ball, disputé entre le WO Boufarik et le GS Pétroliers, est revenu au GSP. Encore une fois, l'expérience du champion d'Algérie en titre a pris le dessus sur la fougue de la jeune formation du WOB dans ce big match de la 5e manche joué à la salle du complexe OPOW Mustapha Tchaker de Blida. Devant des gradins totalement acquis à la cause de la formation de la Mitidja, le WOB a débuté le match en trombe, infligeant un 8 à 0 à son adversaire du jour. Sans vraiment s'affoler, les Pétroliers, tel un moteur diesel, ont mis du temps à rentrer dans leur match. Après avoir fini le premier quart temps avec 3 unités de retard (15-12), le GSP a réussi à renverser la vapeur lors du deuxième quart temps pour repartir aux vestiaires avec 7 points d'avance (35-42), grâce notamment à un excellent Hichem Belayad. La profondeur du banc du GSP a fait la différence durant les quarts temps restants pour assister au final à une victoire nette et sans bavure du GSP sur le score de 70 à 83. Battu pour la première fois de la saison, le WOB partage son fauteuil de leader avec ses poursuivants qui n'ont pas raté leurs sorties, du moins pas tous. En effet, l'IR Bordj Bou Arréridj s'est baladé face au CSMBB Ouargla (79-44), l'USM Blida a pris le meilleur sur le CSC Gué-De-Constantine (76-69), alors que le NB Staouéli a fait de même face au RC Constantine (65-55). Pour sa part, l'O Batna a loupé l'opportunité de rejoindre le WOB, l'IRBBA, l'SUMB et le NBS en tête du classement après avoir été piégé sur ses terres par l'USM Alger (59-63), promue en Nationale 1. Pas de surprises en revanche dans le reste des rencontres le CRB Dar El Beïda, l'US Sétif et le PS El Eulma se sont imposés à domicile en battant respectivement l'OS Bordj Bou Arréridj (86-70), le NA Hussein Dey (91-81) et l'OMS Miliana (64-47).