CLASSEMENT DES MEILLEURS PASSEURS (LIGUE 2 FRANÇAISE) Ferhat seul en tête avec 7 offrandes

L'attaquant international algérien du Havre AC, Zinédine Ferhat a repris seul la première place au classement des meilleurs passeurs du championnat de Ligue 2 française, grâce à une septième offrande, distillée avant-hier, à l'occasion de la 16e journée, ayant vu son équipe l'emporter (1-0) contre le Racing Club de Lens. Les Sang et Or avaient résisté pendant 73 minutes aux assauts du Doyen des clubs français et c'est l'ancien ailier de l'USM Alger qui a débloqué la situation, en offrant une passe décisive à Rafik Guitane, auteur de l'unique but de cette rencontre, d'un joli tir croisé. Ferhat (24 ans) avait dominé le classement des meilleurs passeurs pratiquement depuis l'entame de la saison, et ce n'est qu'à la 13e journée qu'il fut rejoint par Diego Rigonato, du Stade de Reims, avec six offrandes chacun. Après deux journées de statu quo (14e, 15e, ndlr), l'Algérien a repris seul les commandes, lui qui totalise également deux buts personnels cette saison, et dont le dernier a été inscrit lors de 13e journée, à l'occasion de la victoire (2-0) contre Quevilly. Des statistiques fort-intéressantes, qui permettent à Ferhat de réaliser son meilleur parcours dans le championnat de Ligue 2 française, depuis l'été 2016, lorsqu'il avait débarqué en Normandie. Grâce à cette nouvelle victoire, le Havre se hisse à la 6e ex-aequo du classement général, avec 28 points, à un point de la 3e place et trois du second, mais assez loin derrière le leader, le Stade de Reims, seul en tête avec 35 unités.