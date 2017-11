CLAUDE PUEL, COACH DE LEICESTER CITY "Mahrez n'envisage plus de partir"

L'ailier de 26 ans, encore sous contrat jusqu'en 2020 était fortement convoité l'été dernier par les Italiens de l'AS Rome, dont les offres ont été toutes rejetées par Leicester qui a poussé le vice-champion d'Italie à abandonner la piste de l'Algérien.

L'entraîneur français de Leicester City Claude Puel a affirmé avant-hier soir que le milieu international algérien Riyad Mahrez n'envisageait plus de quitter les «Foxes», à quelques semaines de l'ouverture du mercato hivernal. «Je discute tout le temps avec Riyad. C'est un joueur qui a une attitude positive dans le groupe, que ce soit avec ses coéquipiers et le club en général. Je suis content du travail qu'il fait et de son engagement pour le club. Je sais qu'il voulait partir, mais cela est désormais fini. Ça s'est passé l'été dernier. Maintenant, il est concentré sur cette saison avec le club et n'envisage plus de partir», a-t-il dit au site Leicester Mercury.

«Mahrez garde une bonne concentration. C'est un joueur qui respire football et aime le jeu. Je lui ai parlé à plusieurs reprises et j'ai senti en lui un joueur engagé qui aime son métier. Avoir un joueur comme lui, c'est fantastique. Il a eu des problèmes par le passé, notamment durant l'été, mais il a dépassé ça maintenant. C'est quelqu'un qui se donne à fond sur le terrain», a ajouté Puel, persuadé que l'Algérien finira par retrouver sa véritable vitesse de croisière. Mahrez, a refusé, dans une récente déclaration à la presse, de faire une fixation sur son avenir avec son club. «Je suis heureux, je suis ici depuis quatre ans et j'adore ce club. Je suis très content. Je ne veux pas penser au mercato hivernal. Nous avons encore plusieurs matchs à jouer jusqu'en janvier donc si je pense à ça maintenant, je ne vais pas jouer au football. J'ai besoin de jouer et de me concentrer sur le football, et nous verrons», a-t-il indiqué.

Claude Puel a été désigné en octobre dernier en remplacement de l'Anglais Craig Shakespeare, limogé pour mauvais résultats. Au terme de la 13e journée du championnat anglais, Leicester pointe à la 11e place au classement avec 14 points, à quatre longueurs d'avance sur le premier relégable West Ham.