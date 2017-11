COUPE D'ALGÉRIE SENIORS-32ES DE FINALE Tirage au sort le 5 décembre à Aïn Bénian

Le tirage au sort des 32es de finale de la coupe d'Algérie seniors se déroulera le 5 décembre prochain au Palais des congrès Abdellatif Rahal de Aïn Bénian (Alger), a-t-on appris auprès de la Ligue de football professionnel. Un tour qui sera marqué par l'entrée en lice des clubs de Ligue 1 Mobilis et où ils seront opposés aux «rescapés» du dernier tour régional, disputé ce week-end et marqué par quelques éliminations «surprise», notamment celles du CA Batna, Hamra Annaba, la JSD Jijel, l'ASO Chlef, le NARB Réghaïa, la JS Haï El Djabel, le Hydra AC, la JS Azazga et la JSM Chéraga. Les «grands», en revanche, n'ont pas déçu, notamment le MO Béjaïa, l'ASM Oran, le WA Tlemcen, le RC Relizane, le MC El Eulma, l'AS Aïn M'Lila, la JSM Skikda et le CA Bordj Bou Arréridj, ayant tous arraché leur qualification avec brio. Les 32es de finale sont prévus les 29 et 30 décembre prochain.