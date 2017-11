COUPE DU MONDE 2017 DE TENNIS DE TABLE (JUNIORS) L'Algérie présente avec six athlètes en Italie

La sélection algérienne (garçons/filles) de tennis de table s'est envolée samedi en Italie, en vue de la Coupe du monde 2017 «Juniors», prévue du 25 novembre au 3 décembre à Riva Del Garda, selon la Fédération algérienne de la discipline. «La sélection algérienne est composée de trois garçons et trois filles» a précisé l'instance fédérale dans un communiqué, ajoutant que ces six athlètes sont «accompagnés de deux entraîneurs, pour l'encadrement technique, ainsi qu'un chef de délégation». Avant son départ en Italie, et pour bien préparer cette Coupe du monde, la sélection algérienne a effectué un stage bloqué au complexe sportif «Sveltesse» de Chéraga (Alger). Le président de la Fédération, Chérif Derkaoui a rendu visite aux athlètes juste avant l'embarquement, pour leur souhaiter bonne chance dans cette compétition planétaire.