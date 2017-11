PRÉPARATEUR PHYSIQUE DES VERTS Bernard et Farhi potentiels candidats

L'un de ces deux techniciens devrait renforcer la barre technique de l'EN

Le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, s'est lancé personnellement à la recherche d'un technicien pour l'intégrer dans l'équipe de Madjer avant le match Gambie-Algérie.

Au lendemain des deux matchs livrés par la sélection algérienne contre le Nigeria et la République centrafricaine, le sélectionneur national, Rabah Madjer, s'est rendu compte qu'il faudrait au plus vite renforcer le staff technique des Verts avec essentiellement un préparateur physique et ensuite un analyste vidéo. On se souvient très bien que l'absence d'un technicien afin de s'occuper du volet physique a créé une vive polémique avec les médias et que Madjer a très mal géré lors de ses sorties médiatiques. L'ancienne star de Porto a d'abord raté son coup en expliquant qu'il n'avait pas besoin d'un tel profil au sein de son staff étant donné que les joueurs sont pris en charge au sein de leurs clubs, avant de rectifier le tir et annoncer qu'il a demandé à la FAF de dénicher le profil adéquat pour cette tâche. Finalement, le terrain a révélé ce vide au niveau du staff puisque ni Djamel Menad et encore moins Méziane Ighil ne peuvent assumer ce rôle et que la FAF et Madjer sont dans l'obligation de renforcer leur équipe. C'est ainsi que le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, s'est lancé personnellement à la recherche d'un technicien pour l'intégrer dans l'équipe de Madjer avant le match Gambie-Algérie. Selon notre source, deux candidatures ont été proposées à la FAF et sont sur le bureau de Zetchi pour les étudier. Il s'agit de Alexandre Farhi et Fabien Bernard. Alexandre Farhi, qui a exercé durant six ans au centre d'Aspetar à Doha et a collaboré avec de nombreux clubs locaux comme Al Khor SC et actuellement avec

Al Gharafa, serait favori. Assez jeune et spécialisé dans la préparation des clubs, Farhi tiendrait la corde. Quant à Fabien Bernard, qui se trouve être un préparateur physique instructeur FIFA et travaille à son propre compte sous forme de consulting, est davantage spécialisé dans la préparation individuelle. Il a ainsi collaboré avec les deux internationaux algériens Carl Medjani et Nadir Belhadj pour des préparations physiques d'avant-saison.

A présent et pour le moment, ce sont donc ces deux pistes françaises qui sont à l'étude concernant l'identité du prochain préparateur physique de la sélection algérienne dont le choix devrait se faire avant le match des partenaires de Djabou contre les Emirats arabes unis, prévu le 23 décembre prochain à Dubaï.

Le nouveau préparateur physique des Verts pourrait ainsi débuter sa mission à l'occasion de ce stage de la sélection (composée de joueurs locaux). Reste à savoir combien coûtera ce futur préparateur physique à la caisse de la FAF.